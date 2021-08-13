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上電視分析選舉舞弊「數學家」 實為鞦韆架設工

記者顏伶如／綜合報導
圖為喬治亞州一名選務人員經過一部多明尼恩投票機。(美聯社)
圖為喬治亞州一名選務人員經過一部多明尼恩投票機。(美聯社)

拜登總統宣誓就職一周後，「一個美國新聞網」(One America News Network；OANN)邀請一名數學家上電視，透過各種數據分析指稱2020年大選明顯舞弊、川普勝選遭竊；但這名「數學家」被踼爆其實沒有任何數學學位，真正的職業是紐約長島一家建築公司的鞦韆架設工。

投票機廠商「多明尼恩投票系統」(Dominion Voting Systems)10日對「一個美國新聞網」提出誹謗訴訟，求償16億元；訴狀中指出，OANN散布大量不實訊息，傷害「多明尼恩投票系統」及員工、客戶，旗下員工頻頻遭受威脅，辦公室遭人破壞，加強員工人身安全維護的花費便高達60萬元。

「多明尼恩」在訴狀中指出，OANN今年1月27日的報導中，請來一位自稱「數學家」索羅門(Ed Solomon)的人，聲稱找到證據足以證明2020年大選結果是靠計票統計運算公式作弊而來；索羅門受訪時使用了「二項分布程式」(binomial probability formula)等術語。

訴狀中寫道，事實上，曾有毒品犯罪前科的索羅門並不是數學家，只是2008年至2015年間曾在石溪紐約州立大學修過幾堂數學課，但從未拿到學位，他真正的職業是一家建築公司的鞦韆架設工。

「多明尼恩投票系統」向法院指出，索羅門受訪的影片曝光後，曾兩度發函要求OANN從網站上移除索羅門受訪影片，影片與文字報導後來雖然在「一個美國新聞網」網站下架，卻仍在挺川影片平台流傳。

索羅門擁有個人YouTube頻道，經常發表選舉陰謀論及數學教學影片。

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