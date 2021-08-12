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崔貝克「危險邊緣」 一男一女接棒主持

記者胡玉立／綜合報導
「危險邊緣」執行製作理查茲(左)、博士女演員梅伊姆·比亞利克(右)將接下病逝的崔貝克遺下的主持棒。(美聯社)
「危險邊緣」執行製作理查茲(左)、博士女演員梅伊姆·比亞利克(右)將接下病逝的崔貝克遺下的主持棒。(美聯社)

知名益智節目「危險邊緣」(Jeopardy)長期主持人崔貝克(Alex Trebek)罹癌辭世後，這個歷史悠久的每日帶狀節目11日確定將由執行製作理查茲(Mike Richards)和情景喜劇「生活大爆炸」(The Big Bang Theory)博士女演員梅伊姆·比亞利克(Mayim Bialik)攜手接棒，分頭主持第38季黃金時段節目和全新衍生系列節目。

崔貝克來自加拿大，去年11月因胰腺癌過世，享年80歲；他自1984年開始共主持36年共8200集「危險邊緣」。

索尼影視電視公司(Sony Pictures Television)11日正式宣布第38季「危險邊緣」主持人選：46歲的理查茲將擔任常任主持人、45歲的比亞利克將主持全新衍生系列節目「危險邊緣！全國大學生錦標賽」(Jeopardy! National College Championship)，訂明年在美國廣播公司(ABC)頻道播出；第38季「危險邊緣」訂9月13日開始。

索尼影業全球電視工作室和企業發展部主席阿胡亞(Ravi Ahuja)表示，「我們很早就決定將責任分擔在兩位主持人身上，相信邁克和梅伊姆能將這個經典節目傳承下去。」

理查茲表示，「作夢都沒想過會被選中擔任如此重要的角色。我將確保參賽者在每一集裡大放異彩。」比亞列克則表示，「之前我家15歲的孩子在Instagram上不斷聽到傳言說我應該主持這個節目，結果它竟成真了！這是我一生最開心也最超現實的一次機會。」

崔貝克過世七個多月以來，陸續有十多位名人嘉賓輪流主持「危險邊緣」；理查茲身為該節目執行製作人，持續參與制定策略希望讓節目超越崔貝克時代。

過去幾周有報導提到，理查茲以前擔任「價格猜猜猜 」(The Price Is Right)節目製作人期間曾捲入兩起訴訟；2010年，模特兒考克蘭(Brandi Cochran)聲稱她因懷孕遭解雇；2011年，模特兒科爾(Lanisha Cole)以性騷擾為由興訟，聲稱理查茲和另一製作人在片場辱罵她。

理查茲9日針對訴訟向員工發出備忘錄寫道，「這些投訴並未反映我是誰或我們在該節目合作的實況」。

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