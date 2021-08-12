蘇格蘭法官同意 對川普高爾夫球場洗錢調查

蘇格蘭高等民事法院(Court of Session)法官桑迪森(Craig Sandison)11日裁定，蘇格蘭政府可援引「來路不明財富令」(Unexplained Wealth Order，UWO)，對川普 高爾夫球場及度假村遭控涉嫌洗錢啟動調查；桑迪森在裁決書中寫道，川普集團(Trump Organization)及川普高爾夫球場財務狀況，都存在「真實且可觀」的疑點。

今年1月以來，蘇格蘭反對黨國會議員及社運人士多次要求蘇格蘭政府對川普以全現金購買取得分別位於登拜里(Turnberry)的高爾夫球度假村、亞伯丁郡(Aberdeenshire)高爾夫球場展開調查。

根據媒體報導，川普集團2014年以6000多萬美元購得登拜里高爾夫球度假村，川普聲稱另外花了1億5000萬元的整修費用。

非營利全球行動倡議組織Avaaz曾發表聲明指出，川普購買蘇格蘭高爾夫球場及度假村出現諸多可疑之處，因為在這兩筆交易前，川普還在大規模融資，顯然實際財力狀況並不如對外聲稱。

今年2月，蘇格蘭政府決定不以「來路不明財富令」調查川普集團後，Avaaz組織提出上訴。

Avaaz組織發言人凱伊‧史普林罕姆(Kay Springham)指出，川普集團財務長魏索柏格(Allen Weisselberg)7月初被紐約市 曼哈頓檢察官以逃稅、串供等罪名起訴，而魏索柏格在川普登拜里高球 度假村身居要職，如此關聯已足以構成調查。