聯邦法官裁定 川普應交出2017、2018稅表

聯邦法官裁定，前總統川普 的會計公司Mazars須將川普2017和2018年的稅表和財務紀錄交給眾院 委員會，調查他和相關企業是否在擔任總統期間圖利；儘管如此，法官拒絕委員會取得追溯至2011年的財務資料。

聯邦法官梅塔(Amit Mehta)於10日核准眾院監督委員會川普財務資料的索取命令，不過川普幕僚表示計畫上訴，但未來也有可能遭到委員會挑戰。

不過本次的判決，對於希望調查川普的眾議員 來說是一大挫敗。

梅塔表示委員會極力取得川普追溯至2011年的財務資料，已超過合法需求，並且侵犯總統職權；委員會表示須取得川普的資料，以判定他是否遵照財務披露法令，以及法律是否該被修正，但法官不予受理。眾院企圖索取資料，被認定與其目的不符。

眾院監督委員會主席梅隆尼(Carolyn Maloney)表示，川普的財務利益為「前所未見的聯邦道德危機」。財務資料將有助國會議員了解，該如何監督行政單位。

但梅塔寫道：「國會越能涉入前總統的私領域，代表擁有更大的力量制衡在位總統，這也將對權力的分立造成風險。目前在有限的立法需求下，無法證明梅隆尼索取財務資料的正當性。」

委員會稱必須取得川普的財務資料，以評估他是否違反憲法中的薪酬條款(Emoluments Clause)，接受州政府或外國政府的資金。而委員會也需審查總務署(GSA)將賓州大道上的郵局大樓，出租給川普集團改建為飯店一案。

但法官表示，飯店一案純粹為商業行為，不得只因川普的總統身分就調查。