我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

聯邦法官裁定 川普應交出2017、2018稅表

編譯林育正／綜合11日電

聯邦法官裁定，前總統川普的會計公司Mazars須將川普2017和2018年的稅表和財務紀錄交給眾院委員會，調查他和相關企業是否在擔任總統期間圖利；儘管如此，法官拒絕委員會取得追溯至2011年的財務資料。

聯邦法官梅塔(Amit Mehta)於10日核准眾院監督委員會川普財務資料的索取命令，不過川普幕僚表示計畫上訴，但未來也有可能遭到委員會挑戰。

不過本次的判決，對於希望調查川普的眾議員來說是一大挫敗。

梅塔表示委員會極力取得川普追溯至2011年的財務資料，已超過合法需求，並且侵犯總統職權；委員會表示須取得川普的資料，以判定他是否遵照財務披露法令，以及法律是否該被修正，但法官不予受理。眾院企圖索取資料，被認定與其目的不符。

眾院監督委員會主席梅隆尼(Carolyn Maloney)表示，川普的財務利益為「前所未見的聯邦道德危機」。財務資料將有助國會議員了解，該如何監督行政單位。

但梅塔寫道：「國會越能涉入前總統的私領域，代表擁有更大的力量制衡在位總統，這也將對權力的分立造成風險。目前在有限的立法需求下，無法證明梅隆尼索取財務資料的正當性。」

委員會稱必須取得川普的財務資料，以評估他是否違反憲法中的薪酬條款(Emoluments Clause)，接受州政府或外國政府的資金。而委員會也需審查總務署(GSA)將賓州大道上的郵局大樓，出租給川普集團改建為飯店一案。

但法官表示，飯店一案純粹為商業行為，不得只因川普的總統身分就調查。

川普 眾院 眾議員

上一則

蘇格蘭法官同意 對川普高爾夫球場洗錢調查

下一則

崔貝克「危險邊緣」 一男一女接棒主持

延伸閱讀

傳財長葉倫擬訪中國 川普時代加徵關稅案會取消否

傳財長葉倫擬訪中國 川普時代加徵關稅案會取消否

蘇格蘭高等民事法院同意對川普高爾夫球場啟動洗錢調查

蘇格蘭高等民事法院同意對川普高爾夫球場啟動洗錢調查
不滿被指作票 投票公司告挺川媒體、企業家 求償16億

不滿被指作票 投票公司告挺川媒體、企業家 求償16億
兩黨10議員磋商+拜登的承諾 是基建案通關關鍵

兩黨10議員磋商+拜登的承諾 是基建案通關關鍵

熱門新聞

紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長禁止逼遷令。歐新社

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

2021-08-05 12:34
「老年學期刊」(Journal of Gerontology)刊登最新醫學研究發現，65歲以上老年人感染新冠病毒之後，經常出現非典型症狀，包括變得糊塗、易怒、健忘以及精神不佳等。(美聯社)

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

2021-08-09 09:44
美國目前已有超過1060人確診感染了來自秘魯的Lambda新冠變種病毒，不過有研究指出，輝瑞和莫德納疫苗均能有效預防感染Lambda病毒；圖爲加州一名17歲青年7日接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

秘魯Lambda變種 美已破千例 「傳染力更高」WHO關切

2021-08-07 22:10
美國洛杉磯國際機場。（路透）

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

2021-08-04 20:22
美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Delta變異病毒株肆虐，病例急速攀升，與此同時，境內也出現逾千例最早在秘魯出現的Lambda變異株病例，傳染病專家提醒必須留意。圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

2021-08-09 10:03
圖為前總統川普2020年10月10日在白宮二樓藍廳外陽台，舉行競選造勢活動，他摘下口罩，向白宮草坪上數百支持者致意。(美聯社)

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

2021-08-10 10:59

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區