海外代理孕母所生子女 可當「美國人」

拜登政府擴大移民法有關「公民」的定義，指透過代理孕母等生育技術出生的子女，符合公民與永久居民的資格。(Getty Images)

拜登政府已擴大移民法有關「公民」的定義，日前宣布在海外透過代理孕母等生育技術出生的子女，符合公民與永久居民的資格。

美國公民 與移民服務局指出，海外出生，雙親之一是美國公民的小孩，不一定得是雙親「親生」，才能申請美國公民身分，以及以家庭為單位的移民福利。

根據該局最新的移民法規解釋，雙親中有一人是美國公民，其中一人和新生兒有血緣關係，或生下新生兒，這個新生兒就符合申請綠卡與公民的資格。雙親必須有婚姻關係，並為當地政府所認定的新生兒法定監護人。

這項改變，對海外同性戀配偶及利用代理孕母或試管嬰兒技術，生下新生代的家庭，是一大好消息。移民局 說，擴大解釋的目的是「幫助現代家庭」。

剛上任不久的移民局長厄爾‧加多(Ur Jaddou)說，為了確保「所有家庭及其親屬」公平獲得政府的支持，移民局跨出了這關鍵性的一步，為所有想成為美國公民的人排除「不必要的障礙」。

負責發護照、簽證及提供領事服務的國務院 5月已宣布類似的政策改變。

國務院指出，1952年頒布的移民法，還沒跟上時代與科技的進步，合法結婚的雙親中一人是美國公民，只要新生兒和雙親之一有血緣關係，或由其中一人所生，雙親就可把公民身分傳給下一代。

國務院說，它這項新政策可讓越來越多結婚的配偶，把美國公民權傳給海外出生的下一代。過去借腹生子或人工受孕試管培育出來的嬰兒，被當作「婚外」所生，不符合公民資格，也無法申請相關福利。

川普政府在聯邦法院替舊政策辯護，好幾對同性結婚的配偶不服，在法庭辯稱，他們的子女申請公民身分遭拒，這不公平。

拜登上任以來，移民局「裂解」川普時代的移民政策，不再盡力阻撓申請難民、工作證、綠卡與歸化入籍的人。