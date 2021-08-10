紐時：無證移民不是疫情失控主因

德州州長艾柏特說，拜登政府讓許多新冠病毒確診病患及未進行過新冠篩檢的墨西格移民跨越邊境。(美聯社)

隨著Delta變種病毒肆虐全美，各地的確診率及死亡率節節升高，許多保守派政治人物一方面不願實施戴口罩、打疫苗等嚴格防疫政策，另一方面又將新冠病毒的大量傳播歸咎於美墨邊境 的移民，卻提不出任何證據能支持他們的指控。事實上，根據紐約時報分析，墨西哥移民完全不是造成疫情 失控的主因。

佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)及德州州長艾柏特(Greg Abbott)如今正面臨州內疫情升溫的考驗，不過，兩位州長卻把錯推到墨西哥移民身上，指出境內疫情惡化的主因是拜登政府寬鬆的移民政策，使非法移民 將Delta變種病毒帶進國內。

雖無法提出證據支持此論述，有邊境地方官員出面駁斥，但這一假消息仍在社群媒體上發酵。

艾柏特上周指出，拜登政府讓許多新冠病毒確診病患及未進行過新冠篩檢的墨西格移民跨越邊境；德桑提斯隨後也呼應艾柏特的說法表示：「拜登政府以寬鬆的移民政策讓病毒輕易越境。」但當記者要求州長提供資料證實指控時，州長發言人均閃爍其詞。

然而，從聯邦政府及美墨邊境各州提供的公衛數據顯示，全美疫情的惡化其實與邊境問題無關。以位於格蘭特河谷(Rio Grande Valley)非法越界移民最多的的希達哥郡(Hidalgo County)為例，無證移民接受新冠篩檢的陽性率約為16%，比排除無證移民、只針對希達哥郡民眾統計的17.59%低。

此外，此波幾個疫情最嚴重的州除德州外，分別為佛州、密蘇里州、阿肯色州，該三州皆非邊界州。「病毒係由無證移民傳入美國」的謠言不攻自破。

而針對艾柏特稱「無證移民均未接受新冠篩檢」的指控，德州美墨邊境不具名的地方官員表示，所有無證移民都接受過新冠篩檢，一旦篩出陽性，就會立刻隔離治療。聯邦海關與邊境保護局(CBP)也說，他們要求目前在CBP監管下的所有無證移民隨時戴上口罩，若有生病症狀，立刻送醫治療並篩檢。