外籍人士申請綠卡 可同時申請社安號

美國公民 及移民服務局(USCIS)9日宣布，申請俗稱綠卡 的永久居留權移民，在申請人身分調整的同時，將可申請社會安全號碼(SSN)或替代卡(replacement card)；申請費用並不會因此調漲。

在過去，申請綠卡的外籍人士必須向社會安全局(SSA)各地辦公室另行申請社會安全號碼。

USCIS正在修改「註冊永久居留權或調整身分申請」(Application to Register Permanent Residence or Adjust Status)I-485申請表格(Form I-485)內容，將申請社會安全號碼或替代卡時必須答覆的問題納入。

USCIS局長移民局 長厄爾‧加多(Ur Jaddou)在聲明中指出，USCIS擴大與社會安全局的夥伴關係，「展現了我們共同提升移民系統效率，為申請人節省時間的承諾」。

聲明中寫道，摒除不必要的官僚作業，讓公務部門之間的合作得以極大化，是拜登與賀錦麗政府的優先要務。

根據修正後的申請程序，填寫I-485申請表格之後，USCIS便將透過電子傳檔，將傳大多數申請表送交社會安全局，社會安全局收到資料之後，則將為申請人核發自動編號的社會安全號碼或替代卡。