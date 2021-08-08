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加州旱災嚴重 門多西諾水庫枯竭

編譯林梅婕／綜合7日電
加州門多西諾鎮水庫面臨枯竭，居民被迫限水、買水，並用各種方法節約用水。(美聯社)
加州門多西諾鎮水庫面臨枯竭，居民被迫限水、買水，並用各種方法節約用水。(美聯社)

加州乾旱災情嚴重，門多西諾鎮(Mendocino)水庫面臨枯竭，居民被迫限水；許多需要用水的業者還得從遠方向其他公司買水運送到當地，同時透過各種方法節約用水。

國家綜合乾旱資訊系統(National Integrated Drought Information System)資料顯示，加州超過84%的地區目前都面臨極度乾旱的困境，使得農業灌水困難、野火叢生、甚至影響市郊居民的用水。

戴維斯加州大學(University of California, Davis)環境工程學系教授傑伊隆德(Jay Lund)指出，以降雨量來看，今年是史上第三嚴重的乾旱。

門多西諾鎮地下水資源管理經理羅茲(Ryan Rhoades)表示，儘管有學校願意貢獻儲備水，但也只夠一天的量，而他正在考慮透過火車從其他地方運水過來，他說：「缺水的狀況只有愈來愈糟。」

當地一名旅宿業者西爾斯蘭(Eric Hillesland)透露，為了讓客人能有水洗澡，他得從遠方用卡車載水到飯店，光是3500加侖的水就要花費600元，還只能供應一周的用水。

不過西爾斯蘭也提供一些省水的小方法，例如用洗碗機的髒水澆花、或是給客人較輕薄的床單，洗滌時可以少用點水，他說：「如此一來可以節省一定程度的水量」。

當地一座咖啡館Café Beaujolais也為了省水，限制用餐區一周內必須關閉三天；該店老闆羅培茲(Julian Lopez)表示，當地沿海地區都已停止販賣水資源，迫使他每個月都必須支出3600元從外地讓卡車載水進來。

此外，餐廳服務生也呼籲客人節約用水，要求客人只能飲用餐廳提供的飲料；有些家庭甚至為了省下沖馬桶的水，開始使用夜壺。

加州水資源管理委員會(California's Water Resources Control Board)日前投票通過一項緊急措施，限制中谷(Central Valley)地區數千名農夫用水，也包括門多西諾；決議書中寫道：「若乾旱持續到明年，再不執行緊急措施，未來加州2500萬人的飲用水及300萬英畝以上的農田灌溉，都會面臨巨大的風險。」

加州大學 投票 咖啡

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