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反大學疫苗令 印第安納大學8生告上最高法院

編譯郭宣含／綜合7日電
印第安納大學八名學生不滿校方要求學生注射新冠疫苗，而訴請最高法院做裁定。(美聯社)
印第安納大學八名學生不滿校方要求學生注射新冠疫苗，而訴請最高法院做裁定。(美聯社)

八名學生要求聯邦最高法院，阻止印第安納大學要求學生和員工打疫苗的計畫，這是最高法院首度被要求評估疫苗令，與此同時，許多企業、州和市政府也在考慮或已要求員工需打疫苗。

這不是最高法院首次處理新冠肺炎相關議題；例如在去年裁決中，保守派為主的最高法院大多支持宗教團體，後者挑戰疫情期間在室內進行宗教活動的限制。

在聯邦上訴法院的三名法官中，有兩人支持印第安納大學並允許該校要求打疫苗；印第安納大學5月宣布疫苗計畫，要求七個校區約9萬名和4萬名職員在秋季學期接種疫苗。

學生若不配合將被取消註冊，職員也會失業；該政策允許因宗教和醫療原因而不打疫苗，但這些學生必須每周接受兩次檢測。印第安納大學本周宣布，無論是否接種疫苗，每個人在學校室內都必須戴口罩。

這些學生在6日的訴訟書中表示，針對疫苗令，他們有憲法的身體自主權，也有醫療選擇；他們要求最高法院禁止學校的疫苗規定，其中七名學生因宗教因素不打疫苗。

最高法院並無受理的截止日期，但這些學生要求必須在13日前裁決。

印州地區法院法官7月支持印第安納大學，拒絕發布初步禁制令阻止該校的疫苗規定；第七巡迴上訴法院的三名法官委員會本周以3比0票，支持這項裁決；其中兩名法官由前總統川普指派，第三名法官則由前總統雷根指派。

印第安納大學原擬要求學生和職員提供免疫文件，但經抗議後改變政策，學生和職員可自己選擇是否提供免疫文件。

全國大學官方猶豫是否要求接種疫苗，有些學校強制規定，但有些學校則質疑其是否有法律權利；其他州也出現要求學生打疫苗的相關訴訟。

疫苗規定在過去兩周成為爭議，聯合航空公司(United Airlines)6日成為首個要求員工打疫苗的美國航空公司；谷歌、臉書、泰森食品公司(Tyson Foods)和微軟等企業也紛紛要求員工打疫苗，CNN電視台甚至解雇了三名拒絕接種疫苗的員工。

學校即將開學之際，越來越多要求學生及教職員接種新冠疫苗，但也挑起反彈聲浪，八名印...
學校即將開學之際，越來越多要求學生及教職員接種新冠疫苗，但也挑起反彈聲浪，八名印第安納大學生就訴請最高法院裁決。(美聯社)

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