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洛時華裔社論版主編 將任德州論壇報總編

記者胡玉立／綜合報導
「德州論壇報」聘請洛杉磯時報社論版主編輯陳富洋擔任該報新任總編輯。(取材自推特)
「德州論壇報」聘請洛杉磯時報社論版主編輯陳富洋擔任該報新任總編輯。(取材自推特)

德州論壇報」(Texas Tribune)5日聘請洛杉磯時報(Los Angeles Times)社論版主編輯陳富洋(Sewell Chan)擔任該報新任總編輯；訂9月搬到德州論壇報總部所在地奧斯汀，10月18日走馬上任。

現年43歲的陳富洋是紐約人，媒體生涯最早在華盛頓郵報擔任記者，2004年加入紐約時報，先後擔任都會記者、華府特派員、評論部副主編和國際新聞主編；2018年加入洛時擔任副總編輯，去年成為社論版主編。

陳富洋受訪表示，「這個決定實際是關於在一個非常不同的州、不同類型機構工作的潛力與機會；這也是領導一個組織的機會，讓人非常興奮。」

陳富洋在洛時擔任社論主編任內，知名作者葛林(Robert Green)因一系列關於刑事司法制度的社論獲普立茲獎。洛時執行總編皮爾斯汀(Norman Pearlstine)去年離職後，陳富洋被認為是可能的接任人選之一，最後該報總編人選在5月份底定，由梅里達(Kevin Merida)接班。

德州論壇報成立於2009年，屬非營利數位出版物，以嚴格報導德州政治和政策制定而聞名。四個月前，德州論壇報兩位領導人編輯總監伊許梅爾(Stacy-Marie Ishmael)和產品長陳米莉(Millie Tran)在工作一年後雙雙辭職，令該報執行長史密斯(Evan Smith)相當驚訝。

陳富洋表示，德州論壇報「跨越政治、地理、不同族裔社區鴻溝」的公民使命和深厚支持，深深吸引他。此外，對於正努力尋找永續收入來源的新聞媒體業來說，論壇報的非營利結構是「主要的解決方案」。他說：「我對連鎖經營和由私募股權或對沖基金擁有的報紙感到失望；我認為，本地投資以及對區域新聞品牌的承諾，對報紙使命及獲得讀者信任來說，非常重要。」

陳富洋強調，德州論壇報仍將在2022年中期選舉和2024年總統大選中，扮演重要出版物角色；「美國每一個主要力量，從氣候到科技、法規監管、投票權和生育權的未來，都匯聚在德州。」

協助草創德州論壇報的史密斯執行長表示，陳富洋性格溫和、善解人意和善於合作；「一年半來的消息對所有人造成可怕損失，我們目前正重新恢復牟利，他是非常合適的人選。」史密斯表示，今年平均有逾400萬人造訪該報網站，人數是疫情前的兩倍多。

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