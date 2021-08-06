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80屆「摩托車節」登場估70萬人群聚 小城憂疫情升溫

編譯洪毅／綜合５日電
已經舉辦80屆的年度「斯特吉斯摩托車節」6日起展開，估計將有數十萬摩托車愛好者湧入這位於南達科他州的小城。(美聯社)
已經舉辦80屆的年度「斯特吉斯摩托車節」6日起展開，估計將有數十萬摩托車愛好者湧入這位於南達科他州的小城。(美聯社)

已經舉辦80屆的年度「斯特吉斯摩托車節」(Sturgis Motorcycle Rally)6日起展開，估計將有數十萬摩托車愛好者湧入這位於南達科他州的小城，也讓外界擔心，在新冠疫情升溫的節骨眼上，這會造成另一波大型群聚感染事件。

每年斯特吉斯摩托車節都會吸引約50萬人參加，去年疫情嚴峻期間，人口數只有7000的小城斯特吉斯決定，取消所有由該城鎮贊助的活動，試圖縮減活動的規模；但是疫情跟市鎮取消贊助並沒有嚇跑摩托車愛好者，去年的斯特吉斯摩托車節依然湧入46萬人。

今年的斯特吉斯摩托車節估計湧入的人次將達到70萬人；當地居民費爾納(Carol Fellner)說，這場活動如「龐然巨獸」而「無法阻止」，就算擔心活動將促使疫情升溫也「完全無能為力」。

南達科他州疫情並不嚴峻，尤其是死亡人數已經大幅驟降，但是殷鑑不遠：在威斯康辛州，NBA密爾瓦基公鹿冠軍賽上，場內、場外湧入10萬人，事後已知有近500例新增確診與此活動有關。

一些民眾主張，斯特吉斯摩托車節舉行地環繞整個黑山(Black Hills)，騎車時經過的是蜿蜒的公路，參加者也是在戶外紮營，是非常露天而距離較遠的，但是去年仍有649例確診跟此活動有關，其中有一人病歿。

此外，斯特吉斯摩托車節並不會要求疫苗接種或檢測新冠陰性的證明，而舉辦地周遭郡的成年人完全接種比率也只有46%，低於全國的60.6%。

但是這些事實嚇不倒眾多摩托車愛好者，去年活動上售賣的一件T恤上面的標語寫到：「我去斯特吉斯，打擊新冠病毒」，今年則有人在臉書上說：「不去斯特吉斯，毋寧死」。

南達科他州州長諾姆(Kristi Noem)已經對斯特吉斯摩托車節表示祝福，並將出席慈善騎乘活動；事實上，此活動的經濟利益頗豐，觀光廳估計可為南達科他州帶來8億元以上的收入。

疫情 南達科他州 檢測

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