比爾蓋茲後悔曾和淫魔艾普斯坦見面 稱是「巨大錯誤」

微軟創辦人 比爾蓋茲說，完成與梅琳達的離婚手續是「很傷感的里程碑」。(美聯社)

微軟(Microsoft)創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates)表示，後悔和已自殺的色魔艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)見面，承認是「巨大錯誤」，也表示和前妻梅琳達離婚，是他「很傷感的里程碑」。

蓋茲4日接受有線電視新聞網(CNN)主持人安德森庫柏(Anderson Cooper)訪問時說，他和艾普斯坦數度一起晚餐，討論全球公衛慈善事宜，希望借重艾普斯坦的人脈，募集10億美元以上的慈善基金。

蓋茲說，「當我看清楚不可能之後，我跟他的關係就終止了。」他說：「花時間跟他相處，給他製造和我在一起的形象，是巨大的錯誤。」

比爾蓋茲的發言人2019年就曾表示，蓋茲後悔曾和惡名昭彰的艾普斯坦見面。

2019年8月，性犯罪定讞，等待判刑的艾普斯坦在獄中自殺；同年9月，蓋茲接受華爾街 日報訪問，說他確曾和艾普斯坦見面，「但和他沒有生意關係，也不是朋友」；他表示不清楚艾普斯坦是否曾捐款給他的基金會。

比爾蓋茲和梅琳達完成離婚手續後兩天接受「安德森庫柏360」節目的訪談，釐清他和艾普斯坦的關係，後悔跟這種人交往。

華爾街日報曾報導，早在2013年，梅琳達就擔心丈夫和色魔級人物交往；不過庫柏曾問她華爾街日報、紐約時報等相關報導有關的問題時，她都沒有直接回應。

蓋茲說，完成離婚手續是「很傷感的里程碑。」他讚揚前妻是「很偉大的人，兩人的夥伴關係終結，是我個人一大哀傷事。」

不過，兩人打算繼續擔任比爾與梅琳達蓋茲基金會的董事，繼續為終結全球貧窮、不平等、疾病等遠大目標努力。基金會上月聲明，如果兩人兩年後無法再共事，基金會另有打算。

CNN訪談中，蓋茲也談及新冠疫情，說疫苗的效果比他預期的還要好；不過，Delta變種毒株傳播力強，在美國造成新一波確診與住院激增，令人擔憂。

他說，如果再不恢復戴口罩，加強打疫苗，秋天還會再有一波疫情，很讓人擔憂、失望。