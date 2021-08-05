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離婚後首訪 比爾蓋茲坦言：跟淫魔富豪來往是大錯

編譯張君堯／綜合報導
微軟創始人比爾蓋茲4日接受美國有線電視新聞網CNN採訪時坦言，相當後悔自己跟「淫魔富豪」艾普斯坦有所來往，更直言「花時間跟他相處、還相信他是一個大錯」。（路透）
微軟創始人比爾蓋茲4日接受美國有線電視新聞網CNN採訪時坦言，相當後悔自己跟「淫魔富豪」艾普斯坦有所來往，更直言「花時間跟他相處、還相信他是一個大錯」。（路透）

微軟創始人比爾蓋茲（Bill Gates）4日接受美國有線電視新聞網CNN採訪時坦言，相當後悔自己跟「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有所來往，更直言「花時間跟他相處、還相信他是一個大錯」。

蓋茲4日CNN的庫伯（Anderson Cooper）採訪時表示，他與艾普斯坦會面只是希望籌集更多資金來應對全球健康問題，蓋茨表示「我和他共進過幾次晚餐，你知道，希望他所說的人脈會出現，可以替全球公共衛生募集數十億美元的慈善款項」，但蓋茲也強調「當一切看起來不可能成真時，兩人關係就此結束」。

2019年7月，紐約聯邦檢察官公開一項刑事起訴書，指控艾普斯坦對數十名未成年女孩進行性剝削，並在被捕的一個月後，艾普斯坦被發現在紐約監獄的牢房中「自殺」。此前蓋茲拒絕回應「華爾街日報」關於正式他與艾普斯坦的關係才是導致他與前妻梅琳達（Melinda  Gates）離婚的關鍵原因。

蓋茲表示「現在是反省的時刻」，並稱「就目前而言，我需要的是向前邁進。在家庭之內，我們會盡可能治癒一切」。

近年來，這位科技巨頭通過基金會將大部分時間集中在全球健康問題上，該基金會的負責人最近告訴員工，蓋茲夫婦離婚後將在未來兩年內決定他們是否有可能繼續一起在基金會共事，若不幸失敗，蓋茲將用自己的個人資金支付前妻離開基金會的費用。

蓋茨也表示自己希望梅琳達留下來，強調「這對基金會來說絕對是最好的事情，梅琳達擁有令人難以置信的優勢，她帶來了幫助基金會變得更好的力量」。

艾普斯坦 紐約 美國

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