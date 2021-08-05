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「花鼓歌」亞裔元老 89歲吳錦華染疫去世

記者胡玉立／綜合報導
亞裔百老匯先驅吳錦華因「突破性感染」新冠肺炎病逝加州，享年89歲。(美聯社)
亞裔百老匯先驅吳錦華因「突破性感染」新冠肺炎病逝加州，享年89歲。(美聯社)

百老匯亞裔演員先驅吳錦華(Alvin Ing)7月31日因「突破性感染」新冠肺炎在加州去世，享年89歲；他的演藝公司3日指出，吳錦華完全接種了新冠疫苗，7月中旬先診斷為肺炎，幾天後確診染上新冠病毒，在與疾病搏鬥兩周後，因心臟驟停過世。

吳錦華病逝於伯班克的普羅維登斯聖約瑟夫醫療中心(Providence Saint Joseph Medical Center)，成為最新一起罕見的突破性感染死亡病例；聯邦疾病防治中心(CDC)指出，只有「一小部分完全接種疫苗者仍會染疫、住院或死於新冠病毒」。

出生於夏威夷的吳錦華最早於1976年在音樂家史蒂芬桑坦(Stephen Sondheim)創作的音樂劇「太平洋序曲」(Pacific Overtures)亮相；之後多年持續在各種不同版本的音樂劇「花鼓歌」 (Flower Drum Song)中演出。

吳錦華的演出生涯橫跨50多年，在多齣著名電視影集中扮演角色；從1970年代中期的「醫生」(The Doctors)到2018年的「檀島警騎2.0 」(Hawaii Five-0)，都有他的參與。有他演出身影的熱門作品還包括：「神盾局特工」 (Agents of S.H.I.E.L.D.)、「法網遊龍：犯案動機」 (Law & Order: Criminal Intent)、亞裔家庭喜劇「美國女孩」(All-American Girl)、「娘子軍大破比佛利山」 (Troop Beverly Hills)、「朝代」 (Dynasty)、「朱門恩怨」(Dallas)等。

吳錦華的死訊傳出後，多位昔日與他同過台的演員及歌手都公開表達哀悼和追思。

2004年在百老匯舞台與吳錦華合演「太平洋序曲」的華裔演員黃榮亮(BD Wong)表示，「一直以來，美國亞裔演員的聲譽都被某種眾所周知卻鮮少被提及的情緒所玷污；有這種情緒的人以為，我們永遠比不上其他膚色的同事，更別說會更好了。直到有一天，吳錦華為我唱歌，我才終於明白，任何這麼想的人都錯得可悲」。

與吳錦華共同主演過「花鼓歌」的菲裔演員莉亞·莎隆嘉 (Lea Salonga)表示，吳錦華的聲音完美無瑕，充滿喜悅之情；每次的排練和演出，有他在就會覺得很開心；我非常幸運曾與他共事。」

亞裔演員 美國 百老匯

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