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群聚惹議 歐巴馬60壽宴縮小規模 拜登將缺席

編譯林梅婕／綜合4日電
拜登總統將缺席本周末舉行的前總統歐巴馬60大壽慶生派對，拜登4日透過推特以一張兩人擊掌的照片，表達祝賀。(取自拜登總統推特)
拜登總統將缺席本周末舉行的前總統歐巴馬60大壽慶生派對，拜登4日透過推特以一張兩人擊掌的照片，表達祝賀。(取自拜登總統推特)

前總統歐巴馬原計畫本周末於麻州瑪莎葡萄園島(Martha's Vineyard)舉辦60大壽慶生派對，還邀請400多位嘉賓，包含許多名人；但面對新冠肺炎Delta變種病毒株疫情未減，引發外界對這場派對諸多批評，歐巴馬4日宣布縮減派對規模，僅限於家人和極親近的好友參加。

「這場活動早在幾個月前就著手計畫，而且完全遵照聯邦疾病防治中心(CDC)的防疫指示進行，」歐巴馬發言人漢金絲(Hannah Hankins)表示：「但由於Delta變種病毒在過去幾個月有升溫的趨勢，歐巴馬總統和夫人決定縮減慶生活動的規模，只邀請家人和朋友參加。」

歐巴馬生日派對的活動細節釋出後遭到許多保守派人士的批評，保守派電台節目主持人科克(Charlie Kirk)2日在推特上發文怒轟：「如果CDC沒有建議歐巴馬取消他的生日派對，當他們叫你必須因為疫情歇業時也別聽他們的。」

CDC上周針對Delta病毒列出重大或具高度傳染性的地區，建議出沒這些地區的民眾即使已完成新冠疫苗接種的民眾，仍應在室內公共場合戴上口罩；但據CDC網站4日公布的結果，瑪莎葡萄園島所在地的杜克斯郡(Dukes County)染疫風險仍屬「輕微」。

歐巴馬和妻子米雪兒(Michelle Obama)都已完成接種，也不斷呼籲大眾盡快接種，歐巴馬上周在推特上再次強調：「疫苗是安全的，而隨著病毒傳染性增加，接種疫苗變得更加重要」；歐巴馬支持者也護航表示，慶生活動是在戶外舉辦，而且所有賓客都須提供陰性的新冠病毒篩檢證明。

曾任歐巴馬副手的拜登總統4日在推特向剛度過60歲生日的歐巴馬獻上祝賀：「我很驕傲能稱呼你為我的兄弟和摯友，感謝你對國家無私的奉獻」，不過拜登將不會出席歐巴馬的生日派對。

歐巴馬 CDC 疫苗

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