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指導哥哥如何回應指控 媒體同業：CNN應開除葛謨弟

記者顏伶如、編譯郭宣含／綜合報導
有線電視新聞網主播克里斯葛謨(右)因在哥哥葛謨州長(左)性侵案中提供建議，遭到輿論抨擊。(Getty Images)
有線電視新聞網主播克里斯葛謨(右)因在哥哥葛謨州長(左)性侵案中提供建議，遭到輿論抨擊。(Getty Images)

美國有線電視新聞網(CNN)晚間黃金時段主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)介入哥哥紐約州長安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)性騷擾風波消息曝光後，身為電視媒體同業的MSNBC新聞頻道3日率先開砲，晨間脫口秀「觀點」(The View)主持人梅根‧馬侃(Meghan McCain)4日也批評克里斯‧葛謨示範「最糟的裙帶關係」。

MSNBC記者蘿拉‧巴賽特(Laura Bassett)則撰寫評論指出，紐約檢方調查發現克里斯‧葛謨對於哥哥遭控性騷擾應該如何回應下指導棋，顯然違反新聞道德，應該自行請辭，否則CNN就應開除他。

巴賽特在評論專欄寫道，葛謨兄弟應該雙雙請辭；63歲的安德魯‧葛謨應該立即辭去州長一職，或者遭到州議會彈劾，下周將屆滿51歲的克里斯‧葛謨同樣應該辭職，不再採訪政治新聞，或者被開除。

她指出：「身為一名記者，卻對政治人物的聲明稿提供建議、代為擬稿，不管兩者之間是否為家人關係，都已違反新聞道德。」

已故亞利桑納州聯邦參議員馬侃(John McCain)之女梅根‧馬侃4日也痛批克里斯‧葛謨示範了「最糟裙帶關係」，並斥責他與CNN為「懦夫」。

「你想談裙帶關係？」馬侃表示：「當全國最大醜聞牽扯到你哥，而且你又是CNN主播卻閉口不談，這就是裙帶關係。葛謨家族和CNN成了媒體最糟裙帶關係的示範。」

克里斯‧葛謨今年5月間坦承曾建議哥哥應該如何發表聲明回應性騷擾指控，他對自己的行為道歉，並否認曾經企圖影響CNN對葛謨性騷擾事件的報導。

2020年間，克里斯‧葛謨曾在節目中多次連線訪問安德魯‧葛謨，討論有關紐約州的防疫措施；巴賽特指出，透過電視連線專訪談笑風生、只提簡單問題，葛謨兄弟倆的事業都獲得加分效果，當時美國正處於歷史上最黑暗的時刻，「絕大多數觀眾卻不知道，克里斯‧葛謨在幕後操控著哥哥」。

她指出，葛謨兄弟過去這段期間以來，都取得龐大權勢與影響力，卻背叛社會大眾對他們的信賴，「兄弟兩人都要下台」。

葛謨 性騷擾 紐約州

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