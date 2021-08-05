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性騷擾女性 川普、法蘭肯等多位政治人物也被點名

記者顏伶如／綜合報導
在葛謨之前，遭控對婦女做出不當行為的政治人物還有前總統川普。(Getty Images)。
在葛謨之前，遭控對婦女做出不當行為的政治人物還有前總統川普。(Getty Images)。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)成為最新一位遭控對婦女性騷擾或性攻擊的政治人物。幾乎所有傳出性騷擾傳聞的政治人物，都曾面臨下台的壓力，至於是否果真辭職，處理方式則各不相同。

大致而言，民主黨高層傾向直接切割遭控性醜聞的黨內人士，導致爆發醜聞的政治人物黯然下台，由另一名民主黨人士暫代職務；相較之下，共和黨政治人物由於沒有來自黨內高層的壓力，因此多半繼續留任。

「全國婦女法律中心」(NWLC)副主席艾米莉‧馬丁(Emily Martin)分析，某些政治人物精通政治運作奧妙，「他們知道只要堅持不下台，其實也不會有人過來勉強」。

在葛謨之前，遭控對婦女做出不當行為的政治人物包括：

＊前總統川普

雖然20十多名婦女公開指控遭川普性騷擾或性攻擊，川普在2016年大選在白人婦女選民當中的得票率，仍領先民主黨對手喜萊莉‧柯林頓。

前任民主黨籍明尼蘇達州聯邦參議員法蘭肯，也曾遭控對婦女做出不當行為。(Getty...
前任民主黨籍明尼蘇達州聯邦參議員法蘭肯，也曾遭控對婦女做出不當行為。(Getty Images)

＊前民主黨籍明尼蘇達州聯邦參議員法蘭肯(Al Franken)

法蘭肯在2017年遭喜劇演員莉安‧特威登(Leeann Tweeden)指控2006年巡迴演出期間強吻、毛手毛腳。消息傳出後，面對下台聲浪，法蘭肯在數周後辭去參議員一職。

＊前任共和黨籍阿拉巴馬州聯邦參議員候選人摩爾(Roy Moore)

摩爾在2017年底補選期間，遭五位婦女指控少女期間遭到當時30多歲的摩爾性騷擾，其中一名婦女表示，14歲時被摩爾逼迫發生性行為。摩爾拒絕退選，投票結果則由民主黨候選人瓊斯(Doug Jones)勝出。

＊大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)

2018年，卡瓦諾獲川普提名出任大法官消息傳出不久，便有三位女性指控曾遭卡瓦諾性攻擊。加州女教授福特(Christine Blasey Ford)並說，15歲那年在馬里蘭州一場派對中遭到卡瓦諾性攻擊。卡瓦諾對於指控內容則一概否認。

性騷擾 民主黨 川普

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