華爾街日報：葛謨性騷事件 凸顯民主黨的轉變

紐約州長葛謨爆出爭議之際，許多年輕和多元的領袖崛起，他們要求處置的呼聲越來越大。圖為抗議者4日聚在州長辦公室外，要求葛謨下台。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，針對紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)的所作的調查，除了凸顯性騷擾 和有害職場環境的問題，以政治面來說，這份調查報告廣泛凸顯民主黨 的轉變：包括民主黨內部權力結構、新崛起的關注議題，以及難以避開的黨內戰爭。

葛謨爆出爭議之際，民主黨也面臨某種轉折點；民主黨的優先要務逐漸強調性別和種族平等等議題，有許多年輕和多元的領袖崛起，他們要求處置這些議題的呼聲越來越大，就連黨內大老也面臨壓力，不得不調整傾進步派的政策。

葛謨的困境更加凸顯這波趨勢，他面臨性騷擾指控，這類行為的容忍度逐漸下降；而且指控葛謨的州檢察長詹樂霞(Letitia James)身分為女性和非裔，後者勇於挑戰這名紐約州權力掮客，幾個月前，葛謨才因處理疫情得當而一舉成名。

葛謨一度被認為是像前總統柯林頓(Bill Clinton)般的民主黨中間派，但他近年在多元議題逐漸左傾，包括同志婚姻和大麻議題，似乎是要跟上民主黨逐漸改變的趨勢。不過許多左派人士仍對他抱持疑慮，左派要求他辭職的呼聲震耳欲聾，葛謨似乎面臨黨內的權力交接。

不過「華爾街日報」指出，葛謨的情況有其獨特性，一名民主黨大佬在詹樂霞公布報告後表示：「葛謨是單獨情況，並非民主黨整體問題。」

就某些方面來說，葛謨的困境說明拜登總統如何銜接民主黨內的新舊世界，連拜登都難以找到平衡；拜登與其政府本周遭黨內部分左派痛批，他與部分民主黨領袖未能早點採取更多行動，以延長疫情期間的禁止迫遷令。

就許多方面而言，葛謨有自己獨特的問題，而且他在黨內逐漸孤立無援，得靠自己因應。

華爾街日報指出，此事凸顯出政治圈並非一成不變，政黨會轉變、適應和邁步前進；隨著前總統川普的到來，傳統派的共和黨已學到此番教訓，也許葛謨現在也能學到類似教訓。