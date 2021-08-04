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美國女將桑德絲奧運鉛球奪銀 母親隔2天卻驟逝

記者顏伶如／綜合報導
美國女子鉛球選手拉文‧桑德絲1日在東京奧運獲得銀牌，但她的母親克萊瑞莎‧桑德絲相隔僅兩天驟逝。(美聯社)
美國女子鉛球選手拉文‧桑德絲1日在東京奧運獲得銀牌，但她的母親克萊瑞莎‧桑德絲相隔僅兩天驟逝。(美聯社)

美國女子鉛球選手拉文‧桑德絲(Raven Saunders)日本時間1日在東京奧運獲得銀牌時，她的母親克萊瑞莎‧桑德絲(Clarissa Saunders)在佛羅里達州與親友一起參加觀看奧運轉播的派對，但相隔僅兩天，卻傳出驟逝於奧蘭多。美國田徑協會發表聲明，對桑德絲與家屬表達慰問。

桑德絲家鄉南卡羅來納州地方電視台WCBD報導，萊瑞莎‧桑德絲日前才到奧蘭多，與親友一起參加觀看女兒比賽的奧運轉播。

25歲的桑德絲3日在推特發文寫道：「我的母親是很棒的女性，將透過我的存在永遠活著。我的頭號守護天使，我將永遠愛您。」

今年母親節，桑德絲在Instagram分享一段母女倆人一同搭車的影片。另一段影片則是克萊瑞莎‧桑德絲接受生日祝福的影片。

桑德絲當時在影片發文中寫道，母親的教誨讓她了解什麼是堅忍，「讓我可以度過一切」，母親也教她了解不屈不撓，讓她學會抱定堅定決心，「您給了我生命，給予關愛，我擁有的一切都要感恩您」。

根據媒體報導，家屬現正忙著協助桑德絲從日本趕回美國。桑德絲日前在推特發文寫道，計畫5日回到美國。

新聞網站「野獸日報」(Daily Beast)，多年來在Krispy Kreme甜甜圈連鎖店工作的克萊瑞莎‧桑德絲，支持女兒不遺餘力，曾在店家與消費者協助下，募款讓女兒能參加2016年里約奧運。

東京奧運 美國 推特

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