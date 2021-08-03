曾提川普模型斷頭惹風波 脫口秀女星葛里芬得肺癌

喜劇女星凱西葛里芬在推特發表聲明，證實罹患肺癌。(美聯社)

脫口秀出身的喜劇女星凱西葛里芬(Kathy Griffin)，近年來成為反川普 的好萊塢指標人物之一，2017年曾拍攝手提川普模型血腥斷頭照而遭輿論抨擊；葛里芬2日在推特 發表聲明證實罹患肺癌，即將動手術切除半葉左肺。

60歲的葛里芬在推特聲明中寫道：「沒錯，我從來不抽菸，卻得了肺癌。」

葛里芬指出，醫療團隊對於她的病情感到「非常樂觀」，因為肺癌屬於一期，而且只有左肺受影響。

她表示，希望開刀之後不必再接受化療或放射線治療，「我的呼吸功能應可恢復正常。估計在不到一個月的時間裡，我就可以起床，像往常一樣恢復跑跑跳跳了」。

葛里芬在聲明中表示，過去四年過得頗為辛苦，除了想辦法恢復工作，還要保持娛樂觀眾，「不過，我會沒事的」。她表示，已經完成新冠疫苗 接種，如果沒有接種疫苗的話，病情恐怕更加嚴重。

聲明最後寫道：「請大家定期接受健康檢查，這是可以幫你保命的。」

葛里芬2017年發表手提川普模型血腥斷頭照片後，過去連續10年邀請葛里芬主持跨年夜特別節目的美國有線電視新聞網(CNN)，立即宣布終止合作。後來葛里芬在推特針對照片風波發表道歉聲明寫道：「對不起，我太過分了，我做錯了。」

2007年，葛里芬以實境節目「我的D咖生活」(My Life on the D-List)獲艾美獎(Emmy Awards)最佳實境節目，2008年蟬聯獲獎。