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向假訊息宣戰 推特與美聯社、路透合作

中央社／紐約2日綜合外電
推特。（路透）
推特。（路透）

社群平台推特（Twitter）今天表示，為了阻止假訊息散布，將與美聯社（Associated Press）以及路透社（Reuters）合作，更快速地在推特平台上提供可信資訊。

和其他社群媒體公司一樣，總部位在美國舊金山的推特長期面對移除平台誤導性或錯誤訊息的壓力。今年稍早推特推出Birdwatch計畫，要求用戶幫忙找出有誤導性的推文並進行事實查核。

推特表示，將在突發新聞事件發生時與美聯社以及路透合作，增加正確的背景資訊。這些資訊可能出現在推特不同的地方，例如附在推文上的標籤，或出現在介紹推特最夯話題的Moments熱門推文中。

推特發言人表示，這是推特為提高網站資訊正確性，第一次與新聞機構正式合作。發言人還說，推特會分別與美聯社以及路透社合作，這兩家通訊社不會與對方互動。

路透針對使用者原創內容進行新聞蒐集的全球負責人貝克（Hazel Baker）表示：「路透每天銘記在心的是信賴、正確性以及公正性…這些價值也會更堅定我們阻止假訊息散布的決心。」

美聯社全球業務發展副總裁賈努斯澤斯基（Tom Januszewski）則說：「我們對運用美聯社的規模與速度，為線上對話增添背景內容感到特別興奮。」

推特 社群媒體 美國

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