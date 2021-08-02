「快速遣返」班機重啟 染疫無證客不准登機

試圖透過美墨邊境進入美國 的無證客 壓力依然存在，再加上新冠病毒肆虐，讓拜登 政府在上周重啟「快速遣返」(Fast-track deportation)計畫，透過飛機直接將無證客載回中美洲；據傳其航班乘員還曾大幅調動過，顯示疫情蔓延的形勢。

華盛頓郵報報導，試圖穿越邊境的無證客於7月再度激增後，拜登政府在上周宣布重啟快速遣返航班；來自國土安全部的消息人士說，二個航班在上周五首次啟程，分別飛往瓜地馬拉，以及宏都拉斯、薩爾瓦多，二航班原定乘員共147人，但最後只載運73人。

消息人士還說，因為許多家庭成員新冠檢測陽性，或曾跟陽性患者接觸而沒有登機，因此以家庭成員為主的航班，多由檢測陰性的獨身成年人替補。會被送上飛機的無證客必須經檢測為陰性。

此情勢反映出拜登政府面臨無證客湧入、人道主義、新冠疫情等三重壓力；穿越邊界的家庭成員人數從1月的7300人增加到6月的5萬5800人，到上周，德州大河谷地區(Rio Grande Valley)就抓到2萬名家庭成員，讓收容設施難堪重負。

據估計，目前有超過700名無證兒童與家長待在移民及海關執法局(ICE)設立的拘留中心，其中有451人不滿五歲。

自新冠疫情爆發以來，聯邦政府就一直使用美國法典第42卷中有關緊急公衛的法令，驅逐無證移民；儘管拜登政府不會將此政策用於兒童，而是針對獨身成年無證客，也鬆綁家庭成員更易入境美國，但是此舉仍招致移民權益倡導人士的不滿，認為其剝奪民眾前往美國尋求庇護的合法權利。

更麻煩的現實是，德州疫情升溫，近期平均每日新增確診人數超過1萬例，為今年2月以來的最高峰，拜登政府的批評者還稱，疫情升溫係由邊境危機所致；一份法院文件顯示，截至目前，檢測陽性的無證移民家庭成員達到2300人，其中超過80%在到美國前就已染疫。

這讓拜登更難結束快速遣返的政策，而且按ICE規定，檢測陽性的民眾須隔離10天，因此就算是志願組織協助，也因為大量無證客染疫而難以找到合適的收容場所。