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叢林奇航票房開紅盤 首周榮登北美冠軍

編譯徐薏茹／綜合1日電
迪士尼探險電影「叢林奇航」首周上映榮登北美票房冠軍寶座。圖為「叢林奇航」片中一幕。(美聯社)
迪士尼探險電影「叢林奇航」首周上映榮登北美票房冠軍寶座。圖為「叢林奇航」片中一幕。(美聯社)

由巨石強森(Dwayne Johnson)、艾蜜莉布朗(Emily Blunt)領銜主演的迪士尼探險電影「叢林奇航」(Jungle Cruise)首周上映榮登北美票房冠軍寶座，儘管近來因 Delta變種病毒肆虐，確診人數激增，「叢林奇航」成績仍超乎預期，原先估計首周國內開片票房約介於2500萬至3000萬元之間，上周末實際上吸金超過3410萬元 。

目前「叢林奇航」全球票房加上串流平台Disney+ 的收益，總共進帳約9000萬元，全球票房累計約2760萬元，Disney+則賺進超過3000萬元。

獨立娛樂公司A24新作「綠衣騎士 」(The Green Knight)周末票房為678萬元，位居第二；前一個周末票房冠軍的「詭老」(Old)周末排行第三，票房進帳676萬元。

而前一周鬧出風波的漫威英雄大片「黑寡婦」(Black Widow)周末位居第四名；該片主演史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)對迪士尼提出告訴，指控迪士尼違反合約，該片同時在戲院及串流平台上映，影響她的分紅收益；迪士尼則反擊稱史嘉蕾喬韓森已收到2000萬元賠償金，並指出她也從Disney+中獲益。

麥特戴蒙(Matt Damon)主演的「止水」(Stillwater)首周上映排行第五，票房為510萬元；該片也面臨批評，「止水」遭到阿曼達·諾克斯(Amanda Knox)的猛烈抨擊，先前她公開表示她的名字與這部電影產生關聯，諾克斯稱該片導演麥卡錫(Tom McCarthy)在一連串推文中利用她的名字來宣傳電影，損毀她的名譽。

兩周前的票房冠軍「怪物奇兵：全新世代」(Space Jam: A New Legacy)周末排行下滑至第六名；首周上映位居榜眼的「特種部隊：蛇眼之戰」(Snake Eyes)排名掉到第七；「玩命關頭9」(F9: The Fast Saga)已上映六周，周末排行第八，目前國內票房累計1億6800萬元。

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