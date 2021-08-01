虎鯨擱淺阿拉斯加附近 民眾澆水助返大海

一頭長約20呎的殺人鯨在阿拉斯加附近島嶼擱淺，當地民眾澆水讓牠保持濕潤。(取自推特)

一頭20呎長的虎鯨(俗稱殺人鯨、逆戟鯨)，29日被發現在加拿大 卑詩省威爾斯王子島(Prince of Wales Island )岸邊擱淺，一些好心人向牠澆水使牠保持濕潤，終於藉著漲潮，脫險返回大海。

美國 國家海洋暨大氣管理局(NOAA)發言人珠莉‧費爾(Julie Fair)表示，美國海岸防衛隊29日上午收到電話，指一頭虎鯨在阿拉斯加附近島嶼擱淺，後來確認地點是卑詩省的威爾斯王子島。

在野生動物保育人員仍未到來時，阿拉斯加一艘私人遊艇的船長史特克蘭(Chance Strickland)及船員已趕到現場，登上岸邊用海水噴灑鯨魚，除了讓鯨魚保持濕潤涼爽外，還趕跑了在附近樹上聚集、虎視眈眈的雀鳥；期間也有其他船上的民眾停下給該頭虎鯨澆水。

大約六小時後，終於到了當天下午2時潮漲時間，這頭相信已有13歲的鯨魚，藉著潮水漂浮起來返回大海。

費爾表示，這頭代號T146D的虎鯨最初移動得有點緩慢，在游回大海前還流連了一會兒，似是感謝協助牠脫險的民眾。

由於鯨魚擱淺是在阿拉斯加強度8.2大地震 後第二天發生，因此不少人聯想是否與這次大地震有關，但NOAA已否定這個說法，指鯨魚擱淺與地震無關。

加拿大聯邦漁業和海洋部研究員，也是虎鯨研究組織Bay Cetology成員的塔爾斯(Jared Towers)表示，過去20年，包括T146D在內，已有五頭鯨魚在西海岸擱淺。

他估計這些鯨魚在捕獵海豹或海獅時犯了錯誤，潮水退去後卡住在岸邊岩石；最大的危險是會被猛烈陽光蒸發水分、承受不起身體重量、遭鳥類及大熊襲擊等。