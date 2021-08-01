女遊客太靠近灰熊 遭黃石公園控告

這名女性遊客5月初到黃石國家公園旅遊，過於靠近灰熊拍照，導致母熊突然衝向她；這名女子已被控違反聯邦公園規定。(取自黃石公園)

一名女性遊客5月初造訪黃石國家公園時遇見一隻母灰熊帶著兩隻小熊，當她拿出手機 拍照時母灰熊突然衝向她，所幸並無發生意外，黃石公園日前控告該名女性遊客違反聯邦公園規定，聽證會將於月底舉行。

這名來自伊利諾伊州的女子，5月10日在黃石公園一停車場空地遇見一母灰熊與兩隻幼獸，她在距離灰熊母子約三碼處停下，中間只隔著與大腿差不多高的石牆，女子用手機拍攝時，母灰熊突然朝她暴衝幾步後停下，隨後與兩隻小熊一同進入後方樹林中，女遊客也快步離開，整個過程由另一名遊客錄下。

黃石國家公園控告這名女遊客餵食、撫摸、戲弄、恐嚇或故意驚擾野生動物，違反聯邦公園政策，政策明令遊客須與熊保持100碼以上的距離。

一般灰熊很少攻擊黃石公園的遊客，自1872年黃石公園開放以來，已有八人遭熊攻擊致死，黃石公園官方表示平均每年發生一起非致命的熊攻擊人事件。

蒙大拿州 地方媒體Billings Gazette報導，當時一旁的目擊者警告該名女遊客回到車內；調查人員發現女遊客曾在臉書 上發布熊的照片，另外調查也發現，在黃石公園官方公開請求辨認影片中女子的身分當天，該名女性遊客取消追蹤黃石公園的臉書帳戶。

儘管公園官方屢屢警告遊客避免靠近野生動物，但仍經常有遊客違反相關規定，甚至因此發生致命意外。

2016年，一對夫妻將新生的野牛帶進車內，他們表示擔心小牛會凍死，然而當時黃石公園內部溫度並未降至冰點以下，公園官方不斷試圖讓小牛與野牛群團聚，但小牛媽媽拒絕接納曾被人類偷走的小牛，最後只得將小牛安樂死；2019年一群遊客與野牛距離太近，一頭成年野牛將一名九歲女孩拋向空中，使她翻身重摔在地受傷。