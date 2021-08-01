15年磨一劍 胡安新作「五彩繽紛」8/20上映

「五彩繽紛」(Confett)英文海報。(胡安提供)

由金馬獎得主、華裔導演胡安15年磨一劍執導完成的電影 「五彩繽紛」(Confetti)，將於8月20日在北美院線上映，去年在中國 上映時首次把「失讀症」(dyslexia)這一陌生概念引入中國家庭，並引發反響連連；但北美檔卻因疫情 一直延後，院線溝通也歷經各種挑戰，這部新片將成為疫情後首部在美主要院線上映的中國電影。

胡安表示，本片改編自親身經歷，千禧年初拍完「西洋鏡」和「美人依舊」後迎來了女兒的降生，急流勇退的她後來在孩子外教的引導下得知女兒可能患有失讀症。

潛心十年陪伴女兒尋求專業引導，在孩子「恢復正常」後，又以超常毅力完成了電影「五彩繽紛」的創作，呼籲人們正確對待失讀症。

胡安介紹，失讀症又名讀寫障礙症，多顯現在七、八歲兒童身上，這些孩子平時表現無異，但對於讀書和寫字有困難，在學校往往會受到嘲笑。

在開拍前，胡安的團隊認為此題材較為邊緣，「小眾片」很難被普羅大眾接受；而後因拍攝地選在紐約，又經歷了選角、拍攝時間協調的困難，完成製作定檔後又碰上新冠疫情席捲全球。

息影15年，胡安執導失讀症新片「五彩繽紛」8月北美院線上映。(胡安提供)

「我是個慢性子的人，所以最不怕熬。」她笑談，息影近15年，一個導演想要給觀眾輸出價值，必須有足夠的攝入量，所以希望將更多的時間花在了感受生活上，「電影拍攝需要慎之又慎，所以這一切都是給我的考驗，我只有感恩。」

雖然胡安強調，拍這部影片並沒有特別的野心，從表面層次來說，她以母親的身分，用一段親身經歷的故事幫助更多家庭建立或提升對失讀症形成認知，了解該如何應對，以及如何發掘孩子其他領域的天賦。

「五彩繽紛」電影劇照。(胡安提供)

她說，通過身體的旅行，完成心靈的旅行，從而接受生命的不完美，也接納自己，同自己不安的靈魂和解，母親為的是治癒孩子，最後卻發現，是孩子天使一般的心靈，最終治癒了自己。

在近一年的溝通後，由龍標影業公司、美國媒體資產公司、正夫影業聯合出品的「五彩繽紛」將在紐約、波士頓、費城、芝加哥以及舊金山等19家主要院線同步上映。影片的美國官網：https://www.confettifilm.com/。