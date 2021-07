3500年古泥板涉掠奪 法官批准沒收

紐約聯邦法官已批准沒收一塊有3500 年歷史的古文物泥板,上面刻有最古老敘事史詩之一的「吉爾伽美什史詩」部分內容。(美聯社)

聯邦檢察官 宣布,紐約布魯克林聯邦法院已批准沒收一塊有3500年歷史的古文物泥板,泥板上刻有最古老敘事史詩之一的「吉爾伽美什史詩」(Epic of Gilgamesh)部分內容;這塊泥板之前掠奪自伊拉克,輾轉以160萬元價格賣給藝術及工藝品業者霍比羅比(Hobby Lobby),擺放在聖經博物館 (Museum of the Bible)展示。

檢察官在聯邦訴狀中提到,這塊楔形文字板是用古阿卡德語(Akkadian)寫成,可追溯到公元前1500年左右,分別在2003年、2014年被二度非法運往美國。

檢察官說,霍比羅比公司2014年在倫敦一家拍賣行購得這塊泥板,在那之前,泥板曾憑著一封造假的出處證明信函被多次轉售。

這件寶物被稱為「吉爾伽美什夢想之碑」(Gilgamesh Dream Tablet),記載有吉爾伽美什史詩部分字句,該史詩被認為是現存最古老的文學作品之一。

檢察官說,這塊珍貴古泥板2019年便收藏在華盛頓特區的聖經博物館,博物館由霍比羅比高階主管創立,目前存放在紐約市 布魯克林;法官唐納利26日(Ann M. Donnelly )下達古泥板的沒收命令。

代理檢察官卡蘇利斯(Jacquelyn Kasulis)表示,這次沒收是歸還這部珍貴古老的世界文學傑作的一個重要里程碑。

除了古泥板被沒收,霍比羅比也將2018年被走私到美國的數千件石碑、印章和其他古代文物歸還;這些物品由該公司總裁格林(Steve Green)購買,在2017年啟用的聖經博物館展出。