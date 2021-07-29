擊斃「比利小子」手槍拍賣 起標價200萬元
擊斃西部開發史上最惡名昭彰的亡命之徒、本名麥卡提(Henry McCarty)的比利小子(Billy the Kid)的一把左輪手槍，將由邦瀚斯(Bonhams)國際拍賣公司於8月27日在洛杉磯競標拍賣，起標價為200萬元，各界預估最終售價約落在300萬元左右。
比利小子可以說是美國西部開發歷史上最傳奇人物之一，據傳他背負八條人命，在警長加瑞特(Pat Garrett)於1881年7月14日在新墨西哥州一處民宅中，以這把8月將拍賣的手槍擊斃他之前，已逃亡三個月之久。
據邦瀚斯公司專家凱薩琳．威廉森(Catherine Williamson)表示，這把槍是加瑞特警長於逮捕比利小子的同夥時繳獲的；因此這把左輪手槍與「比利幫」的兩個亡命之徒也有關係。
而在美國的大眾文化中，比利小子的故事經過多年傳承已漸漸變成傳奇故事。加瑞特警長所著「比利小子的死與其真實人生」(The Authentic Life and Death of Billy the Kid，暫譯)，可以說是關於比利小子一生的第一手資料，雖然被批評有美化比利小子的嫌疑，但已是目前最接近真實的史料。
威廉森總結加瑞特書中關於比利小子的敘述後，表示加瑞特警長認為「比利小子是個很有魅力的人，他幽默風趣，是那種你會喜歡見到的人」。
關於比利小子的相關傳言太多，威廉森指出，關於比利小子較出名的傳聞有兩個，其一是比利小子曾在法庭上公然嗆法官「下地獄」，其二是他與槍殺他的加瑞特警長是朋友關係。
這些傳言，都讓這個美國史上頭號通緝犯的人生增添幾分神秘色彩，也讓關於他的遺物，在百年之後的現代，身價能夠水漲船高。例如2008年，邦瀚斯拍賣公司就曾以6萬4350元的價格拍賣出比利小子的手槍。
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