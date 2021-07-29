5萬無證客 僅13%向ICE報到 德州州長動用國民兵抓人

最新報告稱，全美近5萬名在沒有出庭通知下即獲釋的非法移民，被要求向移民及海關執法局報到，結果僅13%現身。圖為剛離開德州法院的移民準備搭車。(美聯社)

最新報告指出，全美近5萬名在沒有出庭通知下即獲釋的無證移民 ，被要求向移民及海關執法局(ICE)報到後，僅13%現身；由於無證移民湧入，德州 共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)上周命令邊境 執法人員逮捕越境無證移民後，27日更下令國民兵協助逮捕行動，遏止無證移民的持續湧入。

網路媒體Axios 28日報導，這些無證移民都有一份全美ICE辦事處地址和聯絡資訊清單，被預期抵達目的地後為尋求工作許可會現身報到。

但報導援引國土安全部的數據稱，截至26日，3至7月中抵達美國的無證移民中，僅6700人到ICE辦公室報到，其他約1萬6000人已超過被捕時起算的60天報到期。

另外2萬7000名越過邊境並在同一時期被釋放的移民也未出現，仍在60天報到窗口內。

德州民主黨籍國會眾議員奎拉爾(Henry Cuellar)說，截至26日，德州大河谷地區(Rio Grande Valley)一周來有7300名移民在沒有開庭日之下獲釋，3月以來已有5萬5000人被釋放。

根據海關和邊境保護局(CBP)統計，2020年10月1日到2021年9月30日共發生107萬8226次越境(encounters)，比前一年同期增加102%，大河谷區特別多；大河谷區警長黑斯廷斯(Brian Hastings)說，一周內逮捕2萬名無證移民。

另一方面，德州州長艾伯特致函軍方將領諾里斯少將(Tracy R. Norris )，要求派出更多人力，舒緩無證移民大量湧至的壓力。

他在信中說，為了應對這場災難以及維護南部邊境的法治，有必要增加更多人力，因此除出動德州安全廳(DPS)的人手外，還會部署國民兵；函中寫道「我下令德州國民兵協助DPS人員執行德州法律，在邊境逮捕非法入境者」。

艾伯特一直抨擊拜登總統處理越境無證移民的方法，而下令國民兵執行逮捕行動，明確表態反對拜登的做法。

他上月初已警告，拜登的開放邊境政策導致南部邊境的人道主義危機，德州對此絕不會袖手旁觀。