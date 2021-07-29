我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

5萬無證客 僅13%向ICE報到 德州州長動用國民兵抓人

編譯周芳苑、盧炯燊／綜合28日電
最新報告稱，全美近5萬名在沒有出庭通知下即獲釋的非法移民，被要求向移民及海關執法局報到，結果僅13%現身。圖為剛離開德州法院的移民準備搭車。(美聯社)
最新報告稱，全美近5萬名在沒有出庭通知下即獲釋的非法移民，被要求向移民及海關執法局報到，結果僅13%現身。圖為剛離開德州法院的移民準備搭車。(美聯社)

最新報告指出，全美近5萬名在沒有出庭通知下即獲釋的無證移民，被要求向移民及海關執法局(ICE)報到後，僅13%現身；由於無證移民湧入，德州共和黨籍州長艾伯特(Greg Abbott)上周命令邊境執法人員逮捕越境無證移民後，27日更下令國民兵協助逮捕行動，遏止無證移民的持續湧入。

網路媒體Axios 28日報導，這些無證移民都有一份全美ICE辦事處地址和聯絡資訊清單，被預期抵達目的地後為尋求工作許可會現身報到。

但報導援引國土安全部的數據稱，截至26日，3至7月中抵達美國的無證移民中，僅6700人到ICE辦公室報到，其他約1萬6000人已超過被捕時起算的60天報到期。

另外2萬7000名越過邊境並在同一時期被釋放的移民也未出現，仍在60天報到窗口內。

德州民主黨籍國會眾議員奎拉爾(Henry Cuellar)說，截至26日，德州大河谷地區(Rio Grande Valley)一周來有7300名移民在沒有開庭日之下獲釋，3月以來已有5萬5000人被釋放。

根據海關和邊境保護局(CBP)統計，2020年10月1日到2021年9月30日共發生107萬8226次越境(encounters)，比前一年同期增加102%，大河谷區特別多；大河谷區警長黑斯廷斯(Brian Hastings)說，一周內逮捕2萬名無證移民。

另一方面，德州州長艾伯特致函軍方將領諾里斯少將(Tracy R. Norris )，要求派出更多人力，舒緩無證移民大量湧至的壓力。

他在信中說，為了應對這場災難以及維護南部邊境的法治，有必要增加更多人力，因此除出動德州安全廳(DPS)的人手外，還會部署國民兵；函中寫道「我下令德州國民兵協助DPS人員執行德州法律，在邊境逮捕非法入境者」。

艾伯特一直抨擊拜登總統處理越境無證移民的方法，而下令國民兵執行逮捕行動，明確表態反對拜登的做法。

他上月初已警告，拜登的開放邊境政策導致南部邊境的人道主義危機，德州對此絕不會袖手旁觀。

移民 德州 邊境

上一則

手機防駭客入侵 國安局建議：每周關機1次

下一則

阿拉斯加規模8.2地震 關島發海嘯警告

延伸閱讀

5萬無證客 僅13%到ICE報到 德州動用國民兵抓人

5萬無證客 僅13%到ICE報到 德州動用國民兵抓人
德州州長下令：只要懷疑載運非法移民 州警即可攔檢

德州州長下令：只要懷疑載運非法移民 州警即可攔檢
美艦28日又穿越台海 拜登政府任內第七次

美艦28日又穿越台海 拜登政府任內第七次

一洲焦點／中共提2份清單測試拜登、拜爾絲退賽省思

一洲焦點／中共提2份清單測試拜登、拜爾絲退賽省思

熱門新聞

在藥劑中添加被污染類固醇導致2012年腦膜炎爆發案中，原被判刑八年的藥劑師陳格倫改判10年半。(美聯社)

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

2021-07-21 20:42
華盛頓州溫哥華市一對夫婦幾個月前因為屋頂漏水通知房東，房東聯絡屋頂維修包商前往查看。夫妻在谷歌評價欄留下一顆星，卻因此挨告且被求償11萬2000元。圖為裝修示意圖。(Pexels)

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

2021-07-23 10:14
東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生Lee Kiefer擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東奧第三面金牌，這也是美國在奧運賽史上唯一的第三面金牌。(Getty Images)

亞裔醫科生擊敗俄衛冕冠軍 奪女子鈍劍美國首金

2021-07-25 22:49
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)

紐時：確診案例一路走高 已接種疫苗民眾越看越氣

2021-07-27 10:46
美國副國務卿薛曼已於今晚抵達天津。（美聯社）

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

2021-07-25 11:36
冰島的夏季，色彩十分繽紛。田妤婕提供

世界OnAir／冰島長大的中國女生 說說你不知道的冰島事

2021-07-27 17:43

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國14金領先美日居第1
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題
避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任