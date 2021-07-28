3500年古物 美法院下令「吉爾伽美什夢幻泥板」充公
美國司法部27日宣布，紐約東區聯邦地方法院已下令沒收一塊罕見的楔形文字泥板。根據新聞稿，這一個古物記載著世界最古老文學作品之一的吉爾伽美什史詩（Epic of Gilgamesh）部分內容，又被稱為「吉爾伽美什夢幻泥板」（Gilgamesh Dream Tablet）。
BBC與VICE報導，來自古美索不達米亞（今伊拉克）的「吉爾伽美什夢幻泥板」有著3500年歷史，被官方認為是「失竊的伊拉克財產」，2003年首度進入現代古董市場，由美國一位不知名古董交易商在倫敦購入，非法運回國後以偽造文件出售。
「吉爾伽美什夢幻泥板」經過多次轉手，由零售公司好必來（Hobby Lobby）於2014年以超過167萬美元的價格購得，並且放到華府的聖經博物館（Museum of the Bible）陳列，2019年被司法部調查員查扣。
根據報導，聖經博物館董事長與金主，正是好必來董事長與福音派基督徒運動分子葛林（Steve Green），但好必來與聖經博物館過去就曾陷入收藏品涉及走私醜聞的困擾，曾被處罰3百萬美元罰金與交還數千件其他古物。司法部表示，好必來已同意「吉爾伽美什夢幻泥板」充公，據報最終將還給伊拉克當局。
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