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3500年古物 美法院下令「吉爾伽美什夢幻泥板」充公

編譯周辰陽／即時報導
美國紐約東區聯邦地方法院下令沒收一塊罕見的楔形文字泥板，根據聯邦司法部的新聞稿，這一個古物記載著世界最古老文學作品之一的吉爾伽美什史詩部分內容，因此又被稱為「吉爾伽美什夢幻泥板」。取材自Ice.gov
美國紐約東區聯邦地方法院下令沒收一塊罕見的楔形文字泥板，根據聯邦司法部的新聞稿，這一個古物記載著世界最古老文學作品之一的吉爾伽美什史詩部分內容，因此又被稱為「吉爾伽美什夢幻泥板」。取材自Ice.gov

美國司法部27日宣布，紐約東區聯邦地方法院已下令沒收一塊罕見的楔形文字泥板。根據新聞稿，這一個古物記載著世界最古老文學作品之一的吉爾伽美什史詩（Epic of Gilgamesh）部分內容，又被稱為「吉爾伽美什夢幻泥板」（Gilgamesh Dream Tablet）。

BBC與VICE報導，來自古美索不達米亞（今伊拉克）的「吉爾伽美什夢幻泥板」有著3500年歷史，被官方認為是「失竊的伊拉克財產」，2003年首度進入現代古董市場，由美國一位不知名古董交易商在倫敦購入，非法運回國後以偽造文件出售。

「吉爾伽美什夢幻泥板」經過多次轉手，由零售公司好必來（Hobby Lobby）於2014年以超過167萬美元的價格購得，並且放到華府的聖經博物館（Museum of the Bible）陳列，2019年被司法部調查員查扣。

根據報導，聖經博物館董事長與金主，正是好必來董事長與福音派基督徒運動分子葛林（Steve Green），但好必來與聖經博物館過去就曾陷入收藏品涉及走私醜聞的困擾，曾被處罰3百萬美元罰金與交還數千件其他古物。司法部表示，好必來已同意「吉爾伽美什夢幻泥板」充公，據報最終將還給伊拉克當局。

司法部 博物館 美國

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