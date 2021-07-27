1.2兆元基建案 參院兩黨協商陷僵局 一天內情勢逆轉

拜登總統表示，民主黨協調法案是否包括夢想生入籍管道，仍有待觀察。圖為夢想生爭取DACA權益。(Getty Images)

規模1.2兆基礎建設法案參院 兩黨協商小組陷入僵局，遲遲無法敲定最終版本細節，兩黨國會議員卻開始隔空放話，相互指責。根據兩黨協商小組原先規畫，本周繼續磋商，好讓法案盡快送交參院全院辯論；但新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，目前兩黨對話缺乏鞏固基礎，加上雙方互控更改標準，基礎建設法案協商通過，顯得岌岌可危。

民主黨 消息人士26日說，民主黨協商小組成員與白宮 官員25日晚間對共和黨協商成員提出概括提議(global offer)，希望一併解決法案當中幾項待解爭議，但共和黨方面卻打回票，理由是提議當中包括某些在先前閉門會議磋商裡已獲得兩黨談判代表同意的項目。

共和黨知情人士則說，白宮及參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的概括提議令人備感挫折，因為提案內容將讓兩黨協商小組早已敲定的項目重啟談判；消息人士指出，如果想要獲得順利結果，白宮應該展現更多彈性，就像共和黨方面一樣，仔細聆聽擬定協議架構的兩黨小組成員意見。

基礎建設法案協商似乎在一天之內情勢逆轉；就在25日，兩黨參議員才對媒體表示，協商基本上已接近達成協議，最快將於本周內完成。

另一方面，拜登總統25日結束周末返抵白宮時答覆媒體提問時說，接下來的民主黨協調法案是否包括入籍管道，仍有待觀察。拜登表示，入籍管道的確需要提供，至於是否包括在協調法案當中，目前則未確定。

報導指出，由於聯邦法官日前裁定不再接受俗稱「夢想生」計畫的「童年抵美暫緩遣返計畫」(DACA)新案申請，如今民主黨方面把注意力逐漸轉移到遭到擱置已久的移民改革。

報導指出，兩黨對話遲遲未獲進展的情況下，某些民主黨員認為，應設法把移民改革列入協調法案當中，特別是為童年時期被家長以非法入境方式帶到美國的夢想生提供入籍管道。

參院多數黨黨鞭德賓(Dick Durbin)表示：「民主黨已不能再等了，參院民主黨議員必須為夢想生推出永久的立法解決之道。我們必須盡快行動。」