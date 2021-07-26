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奧運、Delta變種病毒影響 北美影院票房冷

編譯徐薏茹／綜合25日電

驚悚電影「詭老」(Old)及特種部隊系列電影「特種部隊：蛇眼之戰」(Snake Eyes)於上周上映，登上票房前兩名；受東京奧運開幕，以及Delta變種病毒持續擴散影響，相較於前幾周強檔片上映票房大熱的情景，電影院人潮有減少的趨勢。

根據片商25日估計，「詭老」票房約為1650萬元，首周全球票房約2300萬元；「蛇眼之戰」約進帳1340萬元。

對於「詭老」首周表現，環球國內發行總裁奧爾(Jim Orr)表示：「這是一次亮眼的登場，奈特沙馬蘭(M. Night Shyamalan)是出色的電影製作人，也是業界最好的製作人之一。」他期待「詭老」接下來幾周持續保持佳績。

不過上周登場的兩部新片評價偏低，「詭老」在爛番茄新鮮度為52%，CinemaScore等級為C+；「蛇眼之戰」爛番茄新鮮度為42%，CinemaScore評分為B-。

漫威電影「黑寡婦」(Black Widow)上周排行第三，票房進帳1160萬元，全球票房累計3億1490萬元；前一周票房冠軍「怪物奇兵：全新世代」(Space Jam: A New Legacy)票房為960萬元，比先前下滑了69%。

Comscore的數據顯示，上周末北美電影票房總收入約為6800萬元，相較於三周前單「黑寡婦」就進帳8000萬元，上周電影院顯然冷清許多；Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)表示：「我們還在復甦的道路上，這是票房自然起伏的一部分，你會有票房更高的周末，也會有票房較低的周末，這仍然是個不尋常的市場形勢。」

德加拉貝迪安指出與一年前相比，當時周末票房總額僅74.6萬元，如今已好轉許多，「這個產業在這一年之中恢復了多少，簡直令人驚嘆，我們處在一個非常好的狀態，下周叢林奇航上映應該會是收穫豐富的周末」。

電影院 東京奧運 變種病毒

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