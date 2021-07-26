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遏止非法移民入境 德州邊境加強緝捕

編譯陳韻涵／綜合25日電
德州迪利市附近一處拘留無證移民的監獄。(美聯社)
德州迪利市附近一處拘留無證移民的監獄。(美聯社)

德州部分邊境執法人員上周起奉州長艾伯特(Greg Abbott)之令，恢復逮捕美墨邊境非法移民的行動，盼遏止非法移民越境湧入，目前至少已逮捕10人。

艾伯特6月初宣布，將持續建造前總統川普任內未完成的邊牆，呼籲其他州的州長派駐國民兵等執法人員到南部邊境馳援。

德州司法部門發言人赫斯特(Robert Hurst)說，目前被逮捕的非法移民關押在德州迪利市(Dilley)附近的監獄，距離北部邊境城市拉雷多(Laredo)約100哩，該監獄可收押至少950人。

德州巴爾韋德郡(Val Verde County)檢察官馬丁尼茲(David Martinez)表示，目前被捕的都是單身成年男子，他上周表示，每天落網的非法移民人數可能增至100人到200人不等，「如此規模不僅會影響我的辦公室，很快就會撼動整個體系」。

德州南部邊境大多數土地屬於私人所有，但馬丁尼茲表示，州巡邏員警不會逮捕非法移民家庭。

官員上周表示，6月有5萬5805名帶著小孩的家庭成員入境，比5月增加25%，但仍比2019年5月的高峰值8萬8587人要少。

馬丁尼茲說：「若有無名氏帶著妻小步入我的轄區，他可能不會被捕。」

巴爾韋德郡人口約5萬人，但當地非法移民問題嚴重，成為艾伯特明年爭取連任的弱點，他希望延續川普強力對抗移民的政策拉抬支持率。

然而，德州邊境最最大的幾個郡儘管非法移民問題嚴重，卻拒絕配合艾伯特的命令強力執法，稱相關法令只適用於龍捲風或野火等嚴重天災時期。

邊境執法人員逮捕的第一批非法移民20日送入監獄，獄警表示，監禁設施內已裝設冷氣，這是德州許多監獄沒有的設備。

艾伯特今夏宣布，執法人員不會對非法入境者採取居留後釋放的政策，被抓到的犯人都會送監並由馬丁尼茲辦公室裁決刑期。

非法移民 美墨邊境 德州

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