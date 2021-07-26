加州最大野火延燒 僅控制21% 新一波強勁熱浪將來襲

加州目前最大的「迪克西山火」持續延燒，已造成多間民宅遭焚毀。(美聯社)

加州 官員表示，州內北部最大的「迪克西山火 」(Dixie Fire)已合併另場較小的野火，延燒298平方哩地區，導致多間民宅遭焚毀，目前2200多名消防員投入滅火行動，估計還要更多人力控制火勢；氣象單位另指出，一波強勁熱浪 未來幾天將侵襲全國很多地區，氣溫會比均溫高5至10度，千百萬人將受影響。

美聯社25日報導，始於14日的迪克西山火與「弗萊山火」(Fly Fire)合併，24日晚燒毀十多間民宅等建築。

最新災情還無法得悉，但消防人員指出，野火已烤焦普魯馬斯(Plumas)及布特(Butte)兩郡近298平方哩的林木灌木，火勢控制約21%。

加州森林及野火防制廳發言人卡哈特(Rick Carhart)表示，因受地形限制，攜帶工具的消防員被迫徒步抵達野火肆虐地帶；「野火在極險峻峽谷裡肆虐，有些地方要讓叫人步行前往，幾乎不可能」。

但卡哈特表示，消防團隊主動燒掉一些林木，不讓野火添薪得逞，滅火行動有所進展。

加州目前最大的「迪克西山火」持續延燒，已造成多間民宅遭焚毀。(美聯社)

官方表示，迪克西山火迫使加州對幾個小型山區社區及阿馬納湖(Lake Almanor)西岸頒布撤離令，約莫1萬戶民宅仍有橫遭祝融之虞。

俄勒岡州消防人員也報告說，就撲滅全國最大的「靴統山火」(Bootleg Fire)取得進展，圍堵住火勢達46%；源自於俄勒岡南部的這場野火已燒光近640平方哩地區。

在氣象方面，國家海洋暨大氣管理局(NOAA)估計，本周全國大部分地區都會感受到氣溫高於平均值；這波熱浪要比平時高出5至10度；氣象專家卡布其(Mike Cappucci)指出，加上濕度上升，很多人會感受到氣溫明顯高於華氏100度；這波熱浪是「熱蓋現象」(heat dome)即將發生的跡象。

氣象預報指出，蒙大拿州東部、密西西北河谷北段及南達科他州下周前半段會來到104到107度之間；聖路易市某些市區的炎熱指標可能會超過110度，到周末才可能略微降溫；下周稍後幾天，俄勒岡、愛達荷及華盛頓等州某些地區溫度可能來到100多度。