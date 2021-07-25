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CDC警告：無藥醫致命真菌 流傳醫院療養院

編譯盧炯燊／綜合24日電

聯邦聯邦疾病防治中心(CDC)發出警告，一種致命，而且幾乎無藥可醫的真菌(fungus)目前開始在全美各地的療養院及醫院傳播。

CDC的報告指出，這是一種被稱為耳念珠菌的「超級細菌」，今年1月至4月最先在華盛頓特區一家治療重症患者的療養院及德州兩家醫院出現，共有超過120起病例，其中最少五起呈現抗藥性；報告中指出，感染者中近三分一在30天內死亡，死亡率為30%。

由於死者本身已經病重，因此仍未確定他們的死亡是否由這種真菌引起。

耳念珠菌是一種頑固的真菌，2009 年最先在日本被發現，之後擴散到全球；CDC確認，過去八年美國超過2000人帶有這種真菌，大多數病例集中在紐約、新澤西、伊利諾州及加州；其中5%至10%帶菌者會繼續發展成為更嚴重的血液感染。

衛生專家指出，醫療設施受到這種真菌污染很難根除，它可以附著在清潔車、靜脈注射桿等醫療設施上；雖然它對身體健康的人相對無害，但對重病住院者、長期護理機構的住客，以及免疫系統較弱的人有致命危險。

傳染病專家指出，新冠疫情大流行加速了耳念珠菌的傳播，在疫情爆發的最初幾個月，個人防護設備的短缺，增加了這種真菌的傳播機會，尤其是數千名必須靠呼吸器呼吸的新冠確診者，更易感染這種真菌。

醫療專家說，這種抗藥性耳念珠菌的出現也凸顯必須注意抗藥性細菌所帶來的威脅。

紐約大學朗格醫療中心(NYU/Langone Health)首席流行病學家菲利普斯(Michael S. Phillips)表示，全國各地衛生系統都在努力控制這類真菌的傳播，但有關問題在類似紐約的大城市內尤為嚴重，因為一般療養院的控制措施非常鬆散，加上不少地區的患者湧到大城市的醫療中心求醫，更容易向周圍散播。

紐約大學 療養院 CDC

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