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默克新肺炎疫苗 FDA核准18歲以上可使用

編譯林梅婕／綜合24日電
聯邦食品暨藥物管理局日前批准默克藥廠的最新肺炎疫苗，可供18歲以上成年人使用。(美聯社)
聯邦食品暨藥物管理局日前批准默克藥廠的最新肺炎疫苗，可供18歲以上成年人使用。(美聯社)

德國製藥商默克集團(Merck)宣布，該公司研發的一款新型肺炎疫苗Vaxneuvanc獲得美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，允許18歲以上成年人使用。

默克的競爭對手輝瑞藥廠(Pfizer)則是將他們的同等疫苗更新為Prevnar 20疫苗，並已於6月8日獲得FDA批准使用；兩家藥廠都稱新疫苗可更有效的預防肺炎、腦膜炎和血液的細菌感染，以及常見的耳鼻發炎。

默克表示，在全球多達約100種的肺炎球菌株中，自家疫苗可預防15種；雖然默克尚未公布售價和上市時間，但輝瑞疫苗售價232元，而該公司稱有保險的民眾極有可能免費或獲得補貼。

聯邦疾病防治中心(CDC)疫苗專家組成的評估小組也表示，已安排10月為審查兩項疫苗，並列出接種建議。

此外，這次輝瑞的Prevnar 20疫苗比十年前研發的舊型疫苗Prevnar 13還增加預防七種菌株；該疫苗長期以來都是最賺錢的疫苗，每年可為公司帶來近60億元的營收；另一項研究也指出，疫苗更新後能75％有效預防重症。

默克指實驗測試的結果顯示，他們的疫苗與Prevnar 13同樣有效；兩家藥廠都宣稱已為嬰幼兒展開試驗，並計畫在日後提出兒童使用申請授權。

同時，默克仍會繼續販售自家舊型的Pneumovax 23疫苗，該疫苗可預防23種菌株，兒童也能接種；不過Pneumovax 23使用的是早期的技術，有效性和持久性不如新型疫苗。

疫苗 輝瑞 聯邦疾病防治中心

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