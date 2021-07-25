自駕車禍頻傳 更便利或更危險？

自動駕駛車輛問世以來頻傳交通意外，也引發自動駕駛科技是否讓駕車更危險的討論。圖為一輛特斯拉自動駕駛車發生意外，衝入林間。(Getty Images)

隨著科技的發展，原本只應用在航機上的自動駕駛系統也應用在一般車輛上，而特斯拉 (Tesla)無疑是其中的領頭羊；然而，自從2016年首輛自動駕駛車輛問世以來，因無人駕駛造成的交通意外不斷出現，令人不禁思考自動駕駛技術究竟是使人們生活更便利，還是讓駕車更危險。

根據全國公路交通安全管理署(NHTSA)6月公布的資料，2016年至今，全美已有至少八起交通事故與自動駕駛有關，奪走十條人命。

最近一起較引起關注的特斯拉自動駕駛事故，是2019年8月間加州 880號州際公路的一起意外；一輛福特汽車 的駕駛馬多納度(Benjamin Maldonado)載著15歲兒子喬凡尼(Jovani Maldonado)行駛在公路上，前方一輛大卡車減速，班傑明準備變換車道超車，結果右後方一輛自動駕駛的特斯拉並未減速，高速撞上班傑明，導致班傑明的車翻覆，未繫妥安全帶的喬凡尼被拋出車外死亡。

根據特斯拉汽車的行車紀錄器畫面顯示，肇事的特斯拉汽車未能有效偵測到旁邊有其他車輛靠近，且駕駛也未全程雙手緊握方向盤，致無法及時接管車輛控制權，最終釀成大禍。

福特汽車駕駛班傑明事後將特斯拉公司及該輛汽車駕駛列為共同被告，請求損害賠償。班傑明指出，肇事駕駛分心責無旁貸，但特斯拉公司也應負起設計不當的責任。對此，特斯拉公司律師說：「公司一直呼籲自動駕駛只是『輔助工具』，不能取代駕駛隨時注意路況的義務，因此是駕駛自己的錯，與特斯拉無關。」

通用汽車(GM)自動駕駛系統會透過攝像頭監控，如果眼神飄忽或雙手離開方向盤，就會發出警示聲；倘警示聲超過一定次數，就會強制切換成手動駕駛，但特斯拉汽車缺乏類似防護設計。