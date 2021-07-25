布蘭森、貝佐斯沒資格稱太空人？ 因為 FAA修改定義

根據聯邦航空管理局新修正的太空人定義，本月份本月份搭乘自家太空船分別上太空的企業大亨貝佐斯(左)、布蘭森(右)，都不算是太空人。(美聯社)

維珍銀河創辦人布蘭森 (Richard Branson)及亞馬遜、藍源(Blue Origin)創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos)本月先後搭乘自家太空船飛上太空，完成夢想中的太空之旅，然而聯邦航空管理局(FAA)最近修改規定，緊縮太空人 的定義，布蘭森及貝佐斯可能無法被稱為太空人。

美國有三個機構能指派太空人，分別為國家航空暨太空總署(NASA)、FAA及軍方，對於誰有資格獲得太空人頭銜，各單位有不同的定義，不過以NASA及軍方來說，只有符合特定標準的人有資格獲得太空人頭銜。

FAA頒布的新規定於7月20日生效，其中列出三項商業太空人的資格要求，首先商業太空之旅的成員必須是FAA認證太空公司的員工；第二，太空飛行高度必須高於地球表面50哩；第三，必須在任務期間展示該活動「對於公眾安全至關重要，或有助於人類太空飛行安全。」

根據這些規定，參與次軌道太空飛行或軌道飛行的太空旅客不符合獲頒「太空人之翼」(Astronaut Wings)勳章的資格。

以布蘭森及貝佐斯的太空之旅來說，界定則有些模糊，因為如何定義對於公眾安全及人類太空飛行安全「至關重要」由FAA決定；布蘭森的太空之旅符合FAA的各項規定，而藍源公司的太空飛行為自主飛行，並未執行任何必要的任務。

不過，82歲退役女性飛行員沃莉‧弗克(Wally Funk)最有可能獲得太空人之翼勳章；她60年前參與「水星13號」(Mercury 13)太空人培訓計畫，最後計畫取消，如今終於圓夢，FAA可能授予榮譽太空人之翼勳章。

儘管FAA限縮太空人的定義，不過太空歷史學家查金(Andrew Chaikin)則認為這對於太空飛行這項新興產業並不會有太大的阻力，「我不覺得全世界會那麼關注FAA將太空人之翼授予誰」；查金認為太空人一詞以及它所代表的所有責任及意義最終可能不再適用。

他說：「我喜歡太空旅人(space traveler)這個詞，飛上太空的任何人，都算是太空旅人。」