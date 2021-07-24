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FAA改規章 貝佐斯、布蘭森「不算太空人」

編譯周辰陽／即時報導
美國聯邦航空管理局（FAA）近日修改規章，收緊「太空人」一詞的定義，讓已先後上太空的布蘭森與貝佐斯暫時無法擠身太空人之列。兩人返回地球後別上的太空人之翼徽章（紅圈），據悉是分別由他們創辦的公司訂製。(路透)
美國聯邦航空管理局（FAA）近日修改規章，收緊「太空人」一詞的定義，讓已先後上太空的布蘭森與貝佐斯暫時無法擠身太空人之列。兩人返回地球後別上的太空人之翼徽章（紅圈），據悉是分別由他們創辦的公司訂製。(路透)

美國聯邦航空管理局（FAA）近日修改規章，縮小「太空人」一詞的定義，不只在億萬富豪的太空探險家之夢潑一盆冷水，更讓已先後上太空的維珍銀河創辦人布蘭森與藍源公司創辦人貝佐斯暫時無法擠身太空人之列。

BBC與CNN報導，這是「商業太空人之翼計畫」（The Commercial Astronaut Wings Program）2004年開跑後，FAA首度進行規則的修正，新增商業發射機組成員同時必須證明「在飛行期間的活動對公眾安全不可或缺，或促成人類太空飛行安全」，究竟哪些活動算數則由FAA官員決定。

FAA聲明表示，此次更新規章將使太空人之翼計畫更符合在商業太空飛行期間保護公眾安全的作用，新標準則在貝佐斯成功往返太空邊緣的同一天生效。換句話說，就算貝佐斯與布蘭森滿足必須飛抵地表上方80公里的條件，但在美國政府眼中，兩位億萬富豪可能都還不符合商業太空人的資格。

美國目前一共有三個途徑取得太空人之翼徽章，分別是軍方、航太總署（NASA）與FAA。CNN指出，希望拿到太空人之翼徽章的人士也需要獲得提名，FAA目前則沒有審查任何申請。至於貝佐斯與布蘭森返回地球後別上的翼章，據悉是由藍源公司與維珍銀河自行訂做。

太空人 貝佐斯 美國

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