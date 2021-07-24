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熱浪持續 下周體感溫度恐逾100度

編譯周芳苑／綜合23日電
氣象預測顯示，美國未來一周幾乎都壟罩在高溫下。(美聯社)
氣象預測顯示，美國未來一周幾乎都壟罩在高溫下。(美聯社)

今年夏天全美已出現創紀錄高溫，數百人因炎熱而死亡，氣象預測顯示，未來一周上百度高溫將再度來襲，幾乎沒什麼地方可擺脫酷熱。

國家氣象局(National Weather Service)表示，最近蒙大拿地區鋪天蓋地的炎熱天氣將在接下來幾天向東延伸到美國北部和中央平原地區，包括內布拉斯加、堪薩斯、南達科他州南部、明尼蘇達、愛荷華州西部，以及密蘇里州及俄克拉荷馬州北部等；蒙大拿州最大城比林斯(Billings)本月已有12天超過華氏95度。

氣象局預測，北美大平原(Great Plains)和中西部及東部部分地區下周高溫將比正常高出10至15度，高溫加上濕度，可能讓某些地區體感溫度達100多度。

這種極端高溫將是「熱穹」( heat dome)效應，隨著地面變暖，水分流失，進一步助長高溫。

在乾旱肆虐的西部，高壓系統有充足熱量可吸收，導致6月下旬和7月初氣溫飆升到三位數，俄勒岡、華盛頓州和加拿大數百人因此喪生。

根據一組研究人員的說法，如果沒有氣候變遷，幾乎不可能有如此致命的氣候事故。

今年除了炎酷高溫，另有 80 多場大型野火正在 13 州燃燒，大部分在美國西部和加拿大部分地區；本周，大火煙霧籠罩，導致加拿大多倫多到美國費城空氣品質拉警報。

高溫 美國 加拿大

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