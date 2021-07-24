花3000萬元自蓋3哩美墨邊界牆 共和黨金主找買主

花了3000萬元在美墨邊界蓋了三哩高牆的共和黨金主費雪，如今想找買主。圖為建在格蘭德河畔的邊界牆。(CBS電視台截圖)

花了3000萬元在美墨邊界蓋了三哩高牆的共和黨金主費雪(Tommy Fisher) ，如今想找買主，但在拜登 主政下，要轉手恐怕不容易。拜登政府的國土安全部(DHS)和海關及邊境保護局(CBP)23日還宣布取消在美墨邊境 拉雷多(Laredo)的兩份邊境牆合同，稱建牆是不必要的。

彭博新聞23日報導，拜登上台後，大幅減縮邊界築牆經費，上個月，還把川普政府從國防部挪用過來的22億元，還給國防部。

費雪在德州格蘭德河建造的這段圍牆，由1.5萬支18呎高的圓形鋼柱構成，每兩根鋼柱相距五吋。

費雪說，川普2016年當選後，他就開始籌畫自建一段邊境圍牆，「這一定很好玩，也會被後世記得，就像胡佛水壩工程。」

2019年，群眾籌資組織「我們來築牆」捐了690萬元給費雪的公司，在新墨西哥州 建了半哩圍牆。該組織是退伍軍人考費基(Brian Kolfage)所創立，前白宮策士巴農(Steve Bannon)擔任共同主席。

2019年底，費雪再從「我們來築牆」組織拿了150萬元，在德州建第二道牆，後來雙方不再合作，費雪繼續進行這第二道牆的建築工程，最後造價擴增到3000萬元。

費雪因為和巴農、考費基合作，從白宮拿到20億元的合同，不過，根據華盛頓郵報的報導，費雪建的牆，有部分設計不良，建築品質也不佳。

環保團體和當地居民反對「費雪牆」，理由是距離兩國邊界河流太近，洪水時會加劇災情。

去年，非營利保育組織「國家蝴蝶中心」對出資建牆的「我們來築牆」組織和費雪實業公司提告，說它們所建的圍牆可能阻斷水流，在美國和墨西哥境內都造成洪水氾濫。

另外，美國國際邊境與水資源管理為員會也向法院控告築牆人說，這段圍牆建造時分流的河水，可能會移動兩國分界線。

費雪不顧這兩起官司，繼續蓋他的圍牆，還認為這「藍寶堅尼級」的圍牆一定會有人想買。他寄望邊境管控問題鬧下去，聯邦政府最後會把他那段圍牆收購國有。