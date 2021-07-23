避險基金捧現金搶購房屋 普通買家難競爭

一家庭獨立屋在市場上數量不足，導致房價遭到推升；但以更高價格搶房的不只有其他買房客，還有避險基金。(美聯社)

一家庭獨立屋(Single-family house)在市場上數量不足，導致房價 遭到推升；但以更高價格搶房的，不只有其他買主，還有避險基金。

一名德州達拉斯地區的房屋買家桑德斯 說(Nathan Saunders)就說身為當地人，他發現要找到一家三口棲身的房屋，卻是非常困難的事。他有多次的出價，都被投資 公司超過，以一般人的財力，根本無法和金融機構相比。

「都市研究中心」(Urban Institute)住房金融政策(Housing Finance Policy Center)資深研究員考爾(Karan Kaul)說：「過去大多數的房市投資客，大多是爸媽一輩買來當房東的。但在2008年金融危機後，我們看到進場的是許多機構投資客和基金。如果你是第一次買房，你要等兩個月房貸才下來，和捧著現金的投資客相比，你當然處於劣勢。」

全國住房會議(National Housing Conference)主席德沃金(David Dworkin)也表示，過去現金買房占比約25%，但在過去一年比重躍升近三分之一。他說：「這對第一次買房，希望有個家的千禧世代和有色族裔是一大重傷。」

不只如此，機構買家更豁免房屋估價附帶條款，使住房政策專家擔心有造成泡泡的疑慮。

考爾也指出，這印證了房市另一大問題，過去10年來蓋的房子數量不足。德沃金指出尤其是在小城市，若有科技公司進駐，帶來的人口將使當地房屋數量不堪負荷。不過近期的營建許可卻減少5%，使經濟學者相當驚訝。

投資機構買房後，直接將物件以超過行情的價格出租，推升地方房價。住在鳳凰城地區的卡塔吉納(Marcos Cartagena)就說，他居住的地區房貸一個月在1000元以下，但投資機構卻用一間房間1500元的價格出租，甚至把房屋內多餘的空間，再做隔間用2400元出租，就連雙薪家庭都感覺吃緊。

而這類的房子，大多由多名成人分租，也因此導致社區內車輛增加和用路阻塞的問題。卡塔吉納說：「開過去就知道那間房子是出租的，草坪沒有整理，前面停了五輛車的那間就是。」