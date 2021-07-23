我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台7‧27-8‧9降為二級警戒 新增本土23例、2死

河南女嬰被困奇蹟獲救 母遇難時雙手托舉著她

美國6月中位房價升至36.33萬元 創新高

編譯潘勛／綜合22日電
由於購屋需求持續強勁，把6月中位房價推升到36萬3300元，較去年同期上漲23.4%，創下新高。圖為新罕布夏州一棟房屋掛牌求售。(美聯社)
由於購屋需求持續強勁，把6月中位房價推升到36萬3300元，較去年同期上漲23.4%，創下新高。圖為新罕布夏州一棟房屋掛牌求售。(美聯社)

全國房地產商協會(NAR)22日指出，民眾購屋需求持續強勁，6月中位房價升至36萬3300元，較去年同期上漲23.4%，創下歷史新高，同時6月成屋成交件數相形5月成長1.4%，調整過季節因素後為586萬戶，比去年同期更增22.9%，只是因為供給量稍增，房市火熱略微降溫。

華爾街日報」(WSJ)22日報導，其他經濟數據指出，按就業報告，隨著各州抽身，不再參與聯邦的新冠紓困案，請領失業救濟的件數已降到疫情爆發以來的新低點，但首次申領失業救濟者則告增加，另汽車產業持續供貨吃緊。

因房價一直在漲，讓更多屋主推出自己房子待價而沽，房市熱絡度略微退燒。NAR首席經濟學家勞倫斯‧尹(Lawrence Yun)指出，6月成交房屋平均每件收到四起報價，相形5月的五起已減少。

但上市求售的房屋仍遠少於平常時節，而且房貸利率超低而致購屋需求強勁，都有望更推高房價。

NAR指出，很多求售成屋成交價都高於牌價，而且收到多起報價；一般6月成交的房屋從推出到成交只17天，速度之快平史上紀錄。

6月底待售房屋有125萬間，比5月多出3.3%，但比去年6月要少18.8%。按目前銷售速度，6月底房市供應量只能撐2.6個月。

但也有房市觀察家認為，購屋熱接下來幾個月會持續冷卻，原因在求售房屋數目增加，還有高房價迫使某些買家離開市場。

「泰勒莫里森建設公司」(Taylor Morrison Home Corp.)執行長雪莉爾‧帕默(Sheryl Palmer)表示，過去12個月房價不停上漲的現象，接下來會消褪，畢竟無以為繼。

NAR調查發現，首購族還有只能付少量訂金的人要購屋最吃力；6月買到成屋的人都用房貸先付至少20%的訂金。

在賣方為王的市場，不少買方報價時只好同意契約上不締定保護買方的條款，例如要求屋主檢查屋況。

房價 紓困 華爾街

上一則

避險基金捧現金搶購房屋 普通買家難競爭

延伸閱讀

疫情對美國華裔羽球選手影響大 須自己找資源訓練

疫情對美國華裔羽球選手影響大 須自己找資源訓練
全美搶著買房 6月中位房價36.33萬 歷史新高

全美搶著買房 6月中位房價36.33萬 歷史新高
「熱點州」疫情惡化 華大估11月前 再奪命5萬

「熱點州」疫情惡化 華大估11月前 再奪命5萬
古巴鎮壓抗議遭美制裁 拜登稱只是懲罰的開端

古巴鎮壓抗議遭美制裁 拜登稱只是懲罰的開端

熱門新聞

加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

2021-07-16 19:38
在藥劑中添加被污染類固醇導致2012年腦膜炎爆發案中，原被判刑八年的藥劑師陳格倫改判10年半。(美聯社)

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

2021-07-21 20:42
美國總統拜登。(美聯社)

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

2021-07-19 14:17
示意圖，非當事人。Getty Images

全家僅他拒打疫苗 24歲男染疫 需雙肺移植

2021-07-15 12:39
新冠疫情與地緣政治憂慮，拖累道瓊工業指數盤中暴跌逾900點。美聯社

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

2021-07-19 11:08

超人氣

更多 >
警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案

警方出手 吳亦凡認了有性關係 驚爆詐騙案外案
麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練

麻州19歲男「性侵」母馬被拍下 馬廄老闆驚：他很熟練
經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年

經典劇「包青天」師爺一生未婚 不良於行獨忍痛復健1年
中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼

中國駐美大使館：僅為美中直航航線乘客發放健康碼
都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧

都美竹再爆酒後性關係內幕 網：吳亦凡自己入獄吧