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甘迺迪中心12/5表揚5演藝「大老」拜登伉儷可能出席

記者張聲肇／綜合報導
老牌歌手瓊妮米契爾將在年底接受甘迺迪藝術中心表揚。(美聯社)
老牌歌手瓊妮米契爾將在年底接受甘迺迪藝術中心表揚。(美聯社)

甘迺迪藝術中心21日宣布，12月5日將盛大慶祝歌手瓊妮米契爾(Joni Mitchell)等五位藝人的演藝生涯， 拜登總統夫婦可能出席。

米契爾、「周六夜現場」節目製作人麥可斯(Lorne Michaels)、女演員兼歌星貝蒂米德勒(Bette Midler)、歌劇演唱家狄亞茲(Justino Díaz )、和摩城(Motown)唱片公司創辦人高迪(Berry Gordy)屆時將在歌劇院包廂欣賞表演節目，隨後參加盛宴，與眾同歡。節目將於CBS頻道播出。

今年被表揚藝人恰好都與甘迺迪中心1971年開幕有關，例如米契爾的專輯Blue也正好50周年，麥可斯的節目初播，也大約那個時候；米德勒的「神聖M小姐」巡迴演出，1973年在該中心音樂廳舉行；狄亞茲在該中心開幕演出中也曾扮演不小的角色。

這將是甘迺迪中心本年度第二次向演藝界「大老」致敬，今年5月舉辦的慶祝表演因新冠疫情以多元混合方式進行，有些表演與獻詞在該中心錄製，兩場現場音樂會，限制參加人數。

甘迺迪中心執行長黛博拉‧拉特(Deborah Rutter)說，12月這場慶祝會將融合新冠病疫期間的創新與過去的傳統，雖然同樣在12月的某個周日，「感覺會很不一樣。有些致敬的形式很不傳統。我們經歷了演藝史上最大的危機，我們要為帶領我們度過這段時間的藝術家，好好的慶祝一番」。

5月那場慶祝會在白宮舉行，東道主就是拜登夫婦，旨在延續美國一項歷史悠久的傳統，但這個傳統，差點被川普破壞。川普執政期間，「獲獎人」如雪兒(Cher)和諾曼李爾(Norman Lear)就表明沒興趣到「川普的白宮」接受致敬，川普本人也不出席這白宮年度盛會。

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