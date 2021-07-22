類鴉片止痛藥官司 260億元全州和解

由多州檢察長組成的兩黨聯盟21日宣布，藥物三大配銷商和製藥龍頭大廠嬌生已針對鴉片類止痛藥危機訴訟達成 260 億元全國和解協議。(美聯社)

由跨黨派的州檢察長組成的聯盟21日宣布，藥物三大配銷商、製藥龍頭大廠嬌生 (Johnson & Johnson)已針對類鴉片止痛藥危機訴訟達成260億元全國和解協議。

這四家公司除嬌生外，還包括康德樂(Cardinal Health)、AmerisourceBergen 和 McKesson三家分銷商，被若干州、市和郡指控助長向全美供應大量鴉片類止痛藥；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，這類藥物2009 至 2019 年導致 50多萬人過量死亡。

賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)在記者會上說，這是一場人為危機，由一群製藥高管所製造。

和解協議尚待40多州和數百個郡市批准。未來資金流入各州將用於預防、治療和復健。

田納西州檢察長斯萊特里(Herb Slatery)說，和解協議是兩黨州檢察長共同努力的結果。

但華盛頓州 檢察長弗格森(Bob Ferguson)打算拒絕；他說，和解對華盛頓州幫助不大，在近20年裡將少得可憐的資金分拆為300多個小額款項給該州。

根據協議，三大分銷商18 年內將支付210億元；嬌生九年內將支付50億元，前三年付 37 億元；官員說，約20億元將支付律師費和其他費用。

嬌生總法律顧問烏爾曼(Michael Ullmann)說，鴉片類藥物危機是極複雜的公衛問題，和解協議將直接支持州和地方解決藥物危機的努力。

嬌生再次否認有任何不當行為；但根據協議，同意不再生產類鴉片藥物。

紐約州 檢察長詹樂霞( Letitia James)20日已先宣布，三大分銷商以約11億元與紐約和解；紐約州資金將優先用於領頭提出鴉片類藥物訴訟的納蘇郡(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)。

政府資料顯示，新冠疫情下類鴉片藥物危機惡化，去年因過量死亡的人數激增至9萬3000人，寫下新高，遠超過前一年的7萬2000人。