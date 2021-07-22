我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：8月底可能開放12歲以下兒童接種疫苗

舊金山灣區第4波疫情來勢洶洶 醫院4周內恐不堪負荷

類鴉片止痛藥官司 260億元全州和解

編譯周芳苑／綜合21日電
由多州檢察長組成的兩黨聯盟21日宣布，藥物三大配銷商和製藥龍頭大廠嬌生已針對鴉片類止痛藥危機訴訟達成 260 億元全國和解協議。(美聯社)
由多州檢察長組成的兩黨聯盟21日宣布，藥物三大配銷商和製藥龍頭大廠嬌生已針對鴉片類止痛藥危機訴訟達成 260 億元全國和解協議。(美聯社)

由跨黨派的州檢察長組成的聯盟21日宣布，藥物三大配銷商、製藥龍頭大廠嬌生(Johnson & Johnson)已針對類鴉片止痛藥危機訴訟達成260億元全國和解協議。

這四家公司除嬌生外，還包括康德樂(Cardinal Health)、AmerisourceBergen 和 McKesson三家分銷商，被若干州、市和郡指控助長向全美供應大量鴉片類止痛藥；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，這類藥物2009 至 2019 年導致 50多萬人過量死亡。

賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)在記者會上說，這是一場人為危機，由一群製藥高管所製造。

和解協議尚待40多州和數百個郡市批准。未來資金流入各州將用於預防、治療和復健。

田納西州檢察長斯萊特里(Herb Slatery)說，和解協議是兩黨州檢察長共同努力的結果。

華盛頓州檢察長弗格森(Bob Ferguson)打算拒絕；他說，和解對華盛頓州幫助不大，在近20年裡將少得可憐的資金分拆為300多個小額款項給該州。

根據協議，三大分銷商18 年內將支付210億元；嬌生九年內將支付50億元，前三年付 37 億元；官員說，約20億元將支付律師費和其他費用。

嬌生總法律顧問烏爾曼(Michael Ullmann)說，鴉片類藥物危機是極複雜的公衛問題，和解協議將直接支持州和地方解決藥物危機的努力。

嬌生再次否認有任何不當行為；但根據協議，同意不再生產類鴉片藥物。

紐約州檢察長詹樂霞( Letitia James)20日已先宣布，三大分銷商以約11億元與紐約和解；紐約州資金將優先用於領頭提出鴉片類藥物訴訟的納蘇郡(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)。

政府資料顯示，新冠疫情下類鴉片藥物危機惡化，去年因過量死亡的人數激增至9萬3000人，寫下新高，遠超過前一年的7萬2000人。

嬌生 紐約州 華盛頓州

上一則

拜登上任首次在白宮內閣會議室舉行會議 無人戴口罩

下一則

甘迺迪中心12/5表揚5演藝「大老」拜登伉儷可能出席

延伸閱讀

疫情反覆 洛杉磯市有餐廳因此暫時關門

疫情反覆 洛杉磯市有餐廳因此暫時關門
嬌生等財報激勵 道瓊指數早盤漲逾百點

嬌生等財報激勵 道瓊指數早盤漲逾百點
類鴉片3分銷商支付11億 與紐約州達和解

類鴉片3分銷商支付11億 與紐約州達和解
洛城新語／對抗罷免 洛縣檢察長潑廉價髒水

洛城新語／對抗罷免 洛縣檢察長潑廉價髒水

熱門新聞

加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

2021-07-16 19:38
美國總統拜登。(美聯社)

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

2021-07-19 14:17
示意圖，非當事人。Getty Images

全家僅他拒打疫苗 24歲男染疫 需雙肺移植

2021-07-15 12:39
新冠疫情與地緣政治憂慮，拖累道瓊工業指數盤中暴跌逾900點。美聯社

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

2021-07-19 11:08
在藥劑中添加被污染類固醇導致2012年腦膜炎爆發案中，原被判刑八年的藥劑師陳格倫改判10年半。(美聯社)

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

2021-07-21 20:42

超人氣

更多 >
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？
遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說

為何拒打疫苗？伊州接種率最低地區居民這麼說
製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏

華女紐約地鐵遭劫 多族裔出手將劫匪制伏