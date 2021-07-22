類鴉片止痛藥官司 260億元全州和解
由跨黨派的州檢察長組成的聯盟21日宣布，藥物三大配銷商、製藥龍頭大廠嬌生(Johnson & Johnson)已針對類鴉片止痛藥危機訴訟達成260億元全國和解協議。
這四家公司除嬌生外，還包括康德樂(Cardinal Health)、AmerisourceBergen 和 McKesson三家分銷商，被若干州、市和郡指控助長向全美供應大量鴉片類止痛藥；根據聯邦疾病防治中心(CDC)的統計，這類藥物2009 至 2019 年導致 50多萬人過量死亡。
賓州檢察長夏皮羅(Josh Shapiro)在記者會上說，這是一場人為危機，由一群製藥高管所製造。
和解協議尚待40多州和數百個郡市批准。未來資金流入各州將用於預防、治療和復健。
田納西州檢察長斯萊特里(Herb Slatery)說，和解協議是兩黨州檢察長共同努力的結果。
但華盛頓州檢察長弗格森(Bob Ferguson)打算拒絕；他說，和解對華盛頓州幫助不大，在近20年裡將少得可憐的資金分拆為300多個小額款項給該州。
根據協議，三大分銷商18 年內將支付210億元；嬌生九年內將支付50億元，前三年付 37 億元；官員說，約20億元將支付律師費和其他費用。
嬌生總法律顧問烏爾曼(Michael Ullmann)說，鴉片類藥物危機是極複雜的公衛問題，和解協議將直接支持州和地方解決藥物危機的努力。
嬌生再次否認有任何不當行為；但根據協議，同意不再生產類鴉片藥物。
紐約州檢察長詹樂霞( Letitia James)20日已先宣布，三大分銷商以約11億元與紐約和解；紐約州資金將優先用於領頭提出鴉片類藥物訴訟的納蘇郡(Nassau)和蘇福克郡(Suffolk)。
政府資料顯示，新冠疫情下類鴉片藥物危機惡化，去年因過量死亡的人數激增至9萬3000人，寫下新高，遠超過前一年的7萬2000人。
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