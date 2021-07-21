拜登發布整頓令後 美將調查9大貨櫃輪公司超收費用

美國聯邦海事委員會（FMC）計劃對馬士基、赫伯羅特等九大貨櫃輪公司進行審計，以查明這些業者是否利用其市場實力向託運者超收滯留費和延滯費。（路透）

美國 聯邦海事委員會（FMC）計畫對在美國運營的九家最大貨櫃輪公司進行審計，以查明這些業者是否利用其市場實力，向託運者超收滯留費和延滯費。

由FMC主席馬菲伊（Daniel Maffei） 在19日的「船舶運送人審計計畫」，還將「額外提供有助於定期監測海運服務市場的訊息」。

這九家列入審計的貨櫃輪公司依占市排名是：馬士基（Maersk）、地中海（MSC）、達飛（CMA CGM）、中遠集團、赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、ONE、長榮 、HMM和陽明。

馬菲伊說，「聯邦海事委員會致力於確保法律遵守法律，使託運人不會遭受不公平的劣勢」，並表示他的審計團隊將努力加強與船運業者對話，討論供應鏈的挑戰。

他說：「當然，如果審計團隊發現被禁止的活動，委員會將採取適當的行動。此外，如果有必要，審計過程蒐集的資訊可能會使 FMC 修改法規和產業指南。」FMC並表示，除了滯留和延滯費外，審計範圍還可能包括船運公司的計費、上訴程序、罰款估算和其他相關的限制性措施。

美國拜登 總統7月9日簽署行政命令，要求聯邦海事委員會打擊扼殺競爭、定價激漲的海運整合模式。聯邦政府表示，大型航運公司之間的合併使他們能夠收取不合理的費用。