我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市持槍搶匪 反被受害者開槍反擊 視頻全都錄

薛曼訪中 美國務院：美中關係有護欄 不致衝突

拜登發布整頓令後 美將調查9大貨櫃輪公司超收費用

編譯林聰毅／綜合外電
美國聯邦海事委員會（FMC）計劃對馬士基、赫伯羅特等九大貨櫃輪公司進行審計，以查明這些業者是否利用其市場實力向託運者超收滯留費和延滯費。（路透）
美國聯邦海事委員會（FMC）計劃對馬士基、赫伯羅特等九大貨櫃輪公司進行審計，以查明這些業者是否利用其市場實力向託運者超收滯留費和延滯費。（路透）

美國聯邦海事委員會（FMC）計畫對在美國運營的九家最大貨櫃輪公司進行審計，以查明這些業者是否利用其市場實力，向託運者超收滯留費和延滯費。

由FMC主席馬菲伊（Daniel Maffei） 在19日的「船舶運送人審計計畫」，還將「額外提供有助於定期監測海運服務市場的訊息」。

這九家列入審計的貨櫃輪公司依占市排名是：馬士基（Maersk）、地中海（MSC）、達飛（CMA CGM）、中遠集團、赫伯羅特（Hapag-Lloyd）、ONE、長榮、HMM和陽明。

馬菲伊說，「聯邦海事委員會致力於確保法律遵守法律，使託運人不會遭受不公平的劣勢」，並表示他的審計團隊將努力加強與船運業者對話，討論供應鏈的挑戰。

他說：「當然，如果審計團隊發現被禁止的活動，委員會將採取適當的行動。此外，如果有必要，審計過程蒐集的資訊可能會使 FMC 修改法規和產業指南。」FMC並表示，除了滯留和延滯費外，審計範圍還可能包括船運公司的計費、上訴程序、罰款估算和其他相關的限制性措施。

美國拜登總統7月9日簽署行政命令，要求聯邦海事委員會打擊扼殺競爭、定價激漲的海運整合模式。聯邦政府表示，大型航運公司之間的合併使他們能夠收取不合理的費用。

美國 拜登 長榮

上一則

薛曼訪中 美國務院：美中關係有護欄 不致衝突

延伸閱讀

薛曼訪中 美國務院：美中關係有護欄 不致衝突

薛曼訪中 美國務院：美中關係有護欄 不致衝突
外交人事案嚴重卡關 兩黨人士直指克魯茲作梗

外交人事案嚴重卡關 兩黨人士直指克魯茲作梗
拜登夫人參加東京奧運開幕式 美代表團成員僅1人

拜登夫人參加東京奧運開幕式 美代表團成員僅1人
NFL／超級盃冠軍 海盜訪白宮 布雷迪大開川普玩笑

NFL／超級盃冠軍 海盜訪白宮 布雷迪大開川普玩笑

熱門新聞

加州通過3500萬美元的基本收入法案，每月將無條件提供生活支票給當地居民。（路透）

全美首例 加州通過「保障收入法」 合格者月領千元

2021-07-15 23:31
美國國會亞太裔黨團主席趙美心等六人16日致函全體聯邦眾議員，提醒他們負責任地談論美中關係，避免在美中關係緊張之際還出現仇外或針對亞裔美國人的種族主義言論。（Getty Images）

6亞太裔議員致函同僚 與其說「中國不道德」不如這樣講

2021-07-16 19:38
美國總統拜登。(美聯社)

經濟學人：拜登的新中國主張大有問題

2021-07-19 14:17
示意圖，非當事人。Getty Images

全家僅他拒打疫苗 24歲男染疫 需雙肺移植

2021-07-15 12:39
新冠疫情與地緣政治憂慮，拖累道瓊工業指數盤中暴跌逾900點。美聯社

Delta變種病毒引疫情復熾疑慮 美股盤中暴跌逾900點

2021-07-19 11:08
佛州近日的新增新冠病例，占了全美新增病例的20%；圖為佛州Hialeah市民參加聲援古巴示威運動的集會，現場鮮有人戴口罩，引發當局對新冠病毒傳播的擔憂。(歐新社)

「未接種疫苗者大傳染」美第4波疫情到 上周確診增7成

2021-07-16 23:54

超人氣

更多 >
糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦

糾眾毆打劫匪 華女被控二級攻擊罪送辦
主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關

主管霸凌？ 紐約華裔醫師神秘死亡 疑與壓力歧視有關
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳

遊過太空後得意忘形？貝佐斯謝亞馬遜員工與消費者付帳
好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？

好市多出現這「神秘食材」 網友：這要怎麼用？