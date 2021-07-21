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俄勒岡州靴統山火極度高溫出現火積雲 獨自形成氣候

記者顏伶如／綜合報導
受到靴統山火的極度高溫影響，火積雲現正迅速形成。火積雲形成之後，系統內部可能出現大雷雨，除了雷電之外還有強風。（美聯社）
受到靴統山火的極度高溫影響，火積雲現正迅速形成。火積雲形成之後，系統內部可能出現大雷雨，除了雷電之外還有強風。（美聯社）

國境西部正在燃燒中的80多起山林野火，俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)規模最大，估計537平方哩遭祝融摧毀，面積大約等同半個羅德島州，截至19日為止僅30%火勢受到控制。俄勒岡州林務廳官員指出，一般而言，山林大火如何發展，受到氣候因素影響，但靴統山火卻完全相反，如今已變成野火影響著氣候發展。

美國境內正在燃燒中的80多起山林野火，俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fi...
美國境內正在燃燒中的80多起山林野火，俄勒岡州南部靴統山火(Bootleg Fire)規模最大，估計537平方哩遭祝融摧毀，面積大約等同半個羅德島州，截至19日為止僅30%火勢受到控制。（美聯社）

由於接下來可能出現雷擊，導致更多林區出現山火，俄勒岡州森林管理處消防主管請求外州消防隊在緊急時刻提供支援。

俄勒岡州消防機關主管指出，受到靴統山火的極度高溫影響，火積雲(pyrocumulus clouds)現正迅速形成。火積雲形成之後，系統內部可能出現大雷雨，除了雷電之外還有強風。

俄勒岡州林務廳緊急應變小組發言人克夫曼(Marcus Kauffman)接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說，靴統山火規模非常龐大，釋放大量能量及極度高溫，各種因素交互作用之下，使得氣候因此改變。

克夫曼說：「一般而言，氣候狀況可以預測火勢將如何發展。在這個案例當中，野火狀況左右著氣候狀況將如何發展。」

克夫曼表示，久旱不雨的狀況遲遲未能改變，野火將持續擴大。他表示，到目前為止，靴統山火延燒地區的天氣一直都是處於高溫、乾燥狀態，濕度大約都在個位數。

圖為飛機在靴統山火地區灑下阻燃劑。（美聯社）
圖為飛機在靴統山火地區灑下阻燃劑。（美聯社）

截至19日為止，7月6日開始的靴統山火，延燒面積已達36萬多英畝，約有67棟房屋被燒毀，2000多位民眾緊急撤離。

靴統山火救災行動已讓俄勒岡州消防人力吃緊，由於接下來可能出現雷擊，導致更多乾燥林區出現山火，高溫環境更讓火勢一發不可收拾，俄勒岡州森林管理處消防主管請求外州消防隊在緊急時刻提供支援。

羅格河-錫斯基尤國家森林(Rogue River-Siskiyou National Forest)管理處消防隊副隊長麥坎(Mike McCann)說，本周稍早氣象預報雖然顯示，雷電可能出現在羅格河-錫斯基尤國家森林的東邊，「但我們已經預做最壞的打算，期盼出現最好的結局」。

美國境內正在燃燒中的80多起山林野火，俄勒岡州南部靴統山火規模最大，估計537平...
美國境內正在燃燒中的80多起山林野火，俄勒岡州南部靴統山火規模最大，估計537平方哩遭祝融摧毀，面積大約等同半個羅德島州，截至19日為止僅30%火勢受到控制。（美聯社）

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