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創造歷史 跨性別模特登運動畫刊封面

記者張聲肇／綜合報導
跨性別模特兒雷娜‧布魯姆登上運動畫報泳裝特輯封面，成為2021年「美的象徵」，寫下她自己以及這時代的新篇章。（Getty Images）
跨性別模特兒雷娜‧布魯姆登上運動畫報泳裝特輯封面，成為2021年「美的象徵」，寫下她自己以及這時代的新篇章。（Getty Images）

跨性別模特兒雷娜‧布魯姆(Leyna Bloom)登上運動畫報(Sports Illustrated)泳裝特輯封面，成為2021年「美的象徵」，為她自己、也為這時代寫下歷史新篇章；她希望多年後，她那張非裔菲律賓混血兒泳裝跪在沙灘上的封面照，將永駐人間。

現年27歲的布魯姆是演員，也是舞者，走出遭強暴的悲慘童年和被物化的悲愴成年之後，展現自信，和網球明星大坂直美(Naomi Osaka)及饒舌歌手Megan Stallion並列運動畫報年度三大封面美女。

運動畫報20日宣布以布魯姆為封面的刊物本周面市，這位名模在Instagram上發表感言：「這是療癒世界諸多傷痛的一刻。很多像我們這樣的女孩，沒機會做我們的夢，甚至想長命都沒機會。我希望我成為封面人物，可以賦予像我一樣的所有人力量。我們都是努力奮鬥，想要被看見，感覺有價值的人。」

她最近接受綜藝雜誌(Variety)訪問時表示，七年前還沒有公開性別前，她深恐被人發現她是跨性別的人，她隱藏自己的性別，因為她相信這世界還無法接受，她也會遭到攻擊。

2014年，她參加某雜誌專門特寫跨性人模特兒的專輯製作，宣告她是跨性人，隨後成為第一位在巴黎時裝秀展露身材的跨性別模特兒；她的模特兒暨演藝生涯從此連創高峰，先後登上印度Vogue雜誌封面，主演馬丁史柯西斯導演坎城影展電影Port Authority。

運動畫報四個月前就宣布將以第一位有色人種跨性別模特兒布魯姆穿泳裝的照片當封面；她說，這顯示時代在變，潮流在變。

運動畫報去年以56歲「高齡」的熟女凱瑟傑可卜斯(Kathy Jacobs)作為封面；她接受美聯社訪問時表示，運動畫報不斷自我改造，也不斷改造讀者的審美觀，讓大家明白，「美，不是只有一種。」

布魯姆認為一般人審美標準很難打破，但我們可以把標準放得「更具包容性」些，讓跨性別兒童看到主流雜誌、時裝表演台上，也有跨性別人展現公主般的美。

坎城影展 導演 大坂直美

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