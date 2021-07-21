史上首位 女兵成海軍特種作戰快艇隊成員

一名女兵通過為期37周的魔鬼訓練，成為美國海軍特種作戰快艇隊成員，寫下新頁。圖為海軍海豹特種部隊學員接受訓練。（美聯社）

史上第一次，美國 終於有女兵通過為期37周的魔鬼訓練，成為海軍特種作戰快艇 隊成員；特種作戰快艇隊成員負責駕駛突擊艇，運送海豹突擊隊執行機密任務。

不過遵照特種部隊慣例，海軍並沒有透露該名女兵的身分，只知她是本月15日通過結訓獲得徽章的17名水手之一，也是18名嘗試加入海豹特遣隊(SEAL)或海軍特種作戰快艇隊(SWCC)的女兵中，第一名成功者。

這名女兵成功結訓代表軍方開放女性進入戰鬥單位以來，終於有女兵進入競爭最激烈的單位；她將進入海軍特戰隊的三支作戰怪艇隊的其中一隊服役。

海軍特戰隊司令霍華德(H.W. Howard II)說：「成為第一位通過訓練的女兵，這是了不起的成就，我們為她感到驕傲。」

18名企圖成為海軍特戰成員的女兵中，有14人未完成訓練，還有其他三人仍在訓練中；三人中有一人正受訓希望成為作戰快艇隊，其他兩人有意加入海豹部隊；在海軍，過去僅有35%的成員能完成作戰快艇隊訓練。

海軍海豹部隊以執行高風險任務聞名，要成為快艇隊成員必須通過海軍第一階段的新兵訓練，其中包括兩個月的預備課程，以及三個禮拜的訓練，以及耗時七周學習基本的導航與水上技能，和體能訓練等；而下一階段的七周訓練中，最後的72小時被稱為「恐怖旅程」(The Tour)，考驗官兵的毅力與體能極限，是淘汰率最高的階段。

通過之後還有七周的快艇成員訓練，學習戰鬥、武器和通訊等專業技能；接下來又有七周的中級航海訓練，包括求生、撤離與抵抗，以及文化課程。

根據海軍特種部隊，每年約有300名水手挑戰加入快艇隊，平均70人結訓，目前成員約在760至800人。