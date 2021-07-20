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太空之旅別苗頭 貝佐斯要離地62哩 高過布蘭森飛53.5哩

記者顏伶如╱綜合報導
亞馬遜及藍源創辦人貝佐斯(圖)訂於20日搭乘新謝帕德號火箭從德州西部出發，目標要比布蘭森飛得更高。美聯社
亞馬遜及藍源創辦人貝佐斯(圖)訂於20日搭乘新謝帕德號火箭從德州西部出發，目標要比布蘭森飛得更高。美聯社

億萬富豪爭相飛上太空，較勁意味漸趨濃厚。就在太空旅遊公司維珍銀河(Virgin Galactic)創辦人、70歲英國億萬富豪布蘭森(Richard Branson)搭乘團結號太空船(VSS Unity)完成太空之旅的9天之後，亞馬遜(Amazon)及藍源(Blue Origin)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)訂20日搭乘新謝帕德號火箭(New Shepard)從德州西部出發，目標要比布蘭森飛得更高。

57歲的貝佐斯19日接受福斯新聞網(Fox News)主播卡夫托(Neil Cavuto)訪問時說，對於即將展開的太空之旅感到「非常興奮」。

布蘭森雖然比貝佐斯提早一步完成太空之旅，但貝佐斯打算飛到離地62哩，突破海拔100公里、做為大氣層和太空界線的卡門線(Karman line)，超越布蘭森的升空53.5哩。貝佐斯同行團隊還將寫下紀錄，包括史上最年輕、最高齡及最富有的太空乘客。

貝佐斯坐在訓練艙裡接受卡夫托連線訪問時說，與他準備一同升空的團隊成員都已準備完成，新謝帕德號火箭也蓄勢待發。

亞馬遜及藍源創辦人貝佐斯(右二)訂於20日，與弟弟馬克(右一)、82歲退休女飛行...
亞馬遜及藍源創辦人貝佐斯(右二)訂於20日，與弟弟馬克(右一)、82歲退休女飛行員弗克(左二)、以及18歲青少年達曼(左一)，搭乘新謝帕德號火箭從德州西部升空。(CBS電視台截圖)

將與貝佐斯一同踏上歷時10多分鐘太空旅行的三位同行成員，包括18歲青少年達曼(Oliver Daemen)，達曼的父親是私人創投公司高層主管。一名匿名競標者原本以2800萬元價格，在拍賣中取得新謝帕德號火箭門票之一，但後來改由於行程衝突，改由後補名單上的達曼出線。

1961年國家航空暨太空總署(NASA)太空計畫「水星13號」(Mercury 13)13名培訓女太空員之一、現年82歲的退休女飛行員兼教練沃莉‧弗克(Wally Funk)，也是太空之旅成員之一。

貝佐斯的弟弟馬克‧貝佐斯(Mark Bezos)表示，哥哥從小追求的太空夢終於可以如願，對於有機會陪著哥哥一起登上太空則深感榮幸。

貝佐斯選訂的太空之旅出發日期，具有特殊意義。太空人阿姆斯壯(Neil Armstrong)與艾德林(Buzz Aldrin)乘坐阿波羅11號(Apollo 11)跨出歷史性的「人類的一大步」，便是在1969年7月20日登上月球。

太空人 貝佐斯 布蘭森

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